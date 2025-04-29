Россияне стали больше тратить денег на своих питомцев в 2025 году

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Россияне на 34% увеличили траты на товары для своих питомцев. При этом количество операций также выросло на 28%, а средний чек — на 5%, до 731 рубля. Это следует из данных Почта Банка, с которыми ознакомились «Известия» 29 апреля. Эксперты сравнили показатели транзакций по банковским картам с начала 2025 года с аналогичным периодом 2024-го.

Кроме того, россияне на 7% больше стали тратить в ветеринарных клиниках. При этом средний чек вырос на 9% и составил 1689 рублей, а количество операций увеличилось всего на 1%.

Чаще всего покупателями зоомагазинов и клиентами ветклиник стали женщины — их доля составила 65% и 73% соответственно.

«Помимо Москвы и области, Санкт-Петербурга, большинство трат приходится на жителей Калининградской, Свердловской областей и Хабаровского края», — отметили в кредитной организации.

По оценке экспертов банка, увеличение суммы трат связано с ростом цен в этом сегменте рынка, в том числе подорожанием иностранных препаратов, вакцин и премиальных кормов. При этом женщины чаще принимают решение о покупках для питомцев, видах питания, вакцинах, поэтому их доля выше среди покупателей.

Ранее, 16 апреля, сообщалось, что в России за последние четыре года численность бездомных животных снизилась с 4,1 млн до 3,6 млн. Это 4% от общего количества питомцев. При этом количество питомцев в приютах выросло со 144 тыс. до 170 тыс. Об этом говорится в результатах исследования Центра изучения питания и благополучия животных.