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Рейс «Должник на воде» прошел в Самаре

26 июля 2022 09:47
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Рейс «Должник на воде» прошел в Самаре

 

Судебные приставы г. Самары провели рейд в акватории р. Волги и в рамках акции «Должник на воде» проверили владельцев маломерных судов на долги.

Жители г. Самары, проводящие свой досуг на моторных лодках и катерах, встретились на водных просторах с сотрудниками Межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производства и розыску. Судебные приставы совместно с сотрудниками ГИМС МЧС России в рамках акции «Должник на воде» проверили граждан на наличие задолженностей, а так же напомнили им о мерах, применяемых к должникам, не желающим исполнять свои обязательства. 

За один день сотрудниками Службы на наличие задолженности проверено с помощью «Банка данных исполнительных производств» свыше 20 граждан, из которых 2 оказались должниками. При этом один из должников записался на прием, а второй предоставил квитанцию об оплате.

Также гражданам вручены листовки, информирующих о работе «Банка данных исполнительных производств». Акция «Должник на воде» продлиться до конца августа.

 

Теги: Судебные приставы

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