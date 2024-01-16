Работодатели из Самары рассказали о негласных предпочтениях к социальному статусу соискателей

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Самары.

Компаний, где есть негласные предпочтения к социальному статусу соискательниц, — 20%. К социальному статусу мужчин-соискателей есть пожелания у 14% компаний.



Чаще всего предпочтения работодателей — на стороне кандидатов (как мужчин, так и женщин), состоящих в браке и имеющих детей.



О негласных запретах в отношении соискательниц рассказали рекрутеры 16% компаний. Значительно меньше негласных запретов в отношении мужчин (11%).



Время проведения: 5 ноября — 28 декабря 2023 года