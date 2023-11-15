Проект тольяттинского фонда «Другое детство» вошёл в ТОП-100 лучших социальных проектов в России

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Благотворительный проект фонда «Другое детство» вошёл в ТОП-100 лучших проектов, воплощённых на средства Фонда президентских грантов.

Социальный проект «Библиотека другого детства» был выбран из 4000 проектов, поддержанных Фондом президентских грантов и завершенных в 2022 году. Команда благотворительного фонда «Другое детство» успешно справилась с реализацией уникального для Тольятти проекта, увеличив в 6 раз показатели по книговыдаче и в 3,5 раза по количеству человек, воспользовавшихся книжным фондом, и тем самым заслужили высокие оценки от экспертов.

На базе трёх центральных библиотек Тольятти был создан фонд книг особого детства, которые могут брать родители детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, коррекционные педагоги (логопеды, дефектологи, специалисты АФК, нейропсихологи, aba-терапевты и т.д.), студенты и выпускники профильных вузов и ссузов и др. В коллекцию вошли современные книги по воспитанию, развитию, обучению, абилитации детей с различными нарушениями развития, психологические книги для мам и пап, художественная литература о реальных героях с аутизмом, синдромом Дауна и другими диагнозами, книги для коррекционных педагогов и пр.

По словам Михаила Батт, Президента фонда «Другое детство»:

«Проект "Библиотека Другого детства" важен для родителей, попавших в информационный "вакуум" в тот момент, когда они узнают о диагнозе ребенка. Мы, всей командой фонда, ощутили эту проблему на себе. Проект был поддержан Фондом президентских грантов, мы его реализовали с показателями, увеличив их несколько раз по выданным книгам и количеству читателей, что подтверждает его высокую востребованность.



Для нас очень значимо, что Библиотека попала в ТОП-100 лучших проектов Фонда президентских грантов, это еще один показатель того, что мы на правильном пути.



После окончания грантового финансирования мы не остановились и масштабируем проект на всю Самарскую область - уже в декабре книги особого детства поступят в библиотеки областной столицы».



За время реализации проекта «Библиотека другого детства»: выдано 3077 книг, 865 человек воспользовались книжным фондом, проведено 9 лекций для родителей детей-инвалидов с приглашенными специалистами, которые посетили 206 человек, сумма закупки книг составила около 500 тысяч рублей, закуплена мебель и созданы уютные лектории, чтобы сделать пребывание читателей ещё комфортнее, сообщает пресс-служба БФ «Другое детство».

Фото предоставлено пресс-службой БФ «Другое детство»