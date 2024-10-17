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Отдел госконтроля областного управления Росгвардии подвел итоги работы за 9 месяцев в Самаре

17 октября 2024 12:02
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Отдел госконтроля областного управления Росгвардии подвел итоги работы за 9 месяцев в Самаре

Управлении Росгвардии по Самарской области подведены итоги работы отдела государственного контроля за 9 месяцев 2024 года. ОГК осуществляет надзор за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК), за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами, а также подразделений ведомственной охраны.

С начала года росгвардейцы проверили 32 объектов ТЭК, по результатам проверок выявлено 47 нарушений требований к обеспечению их безопасности и антитеррористической защищенности. Росгвардейцы выдали 7 предписаний об устранении нарушений, составили 2 протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.30 КоАП РФ «Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса».

По истечении сроков ранее выданных предписаний об устранении нарушений проведены проверки 9 объектов ТЭК, по результатам которых установлено, что нарушения не устранены на 6 объектах ТЭК, к административной ответственности по ст. 19.5 КоАП РФ привлечено 6 юридических лица.
Кроме того, за девять месяцев текущего года сотрудники Росгвардии провели 7 плановых проверок деятельности подразделений охраны, по результатам которых выявлено 11 нарушений обязательных требований, выдано 6 предписаний об устранении нарушений, составлен 1 протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.8 КоАП РФ.

По истечении сроков ранее выданного предписания об устранении нарушений проведены 3 внеплановых проверок, по результатам которых установлено, что нарушения обязательных требований подразделениями охраны устранены.

Теги: Росгвардия

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