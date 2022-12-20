награждены победители викторины «Самара в движении», посвященной 35-летию самарского метрополитена

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В воскресенье, 25 декабря, отмечается юбилейная дата в истории городского пассажирского транспорта. В этот день 35 лет назад в Куйбышеве ввели в эксплуатацию первую очередь метрополитена в составе 4-х станций: «Юнгородок», «Кировская», «Безымянка» и «Победа», а также электродепо «Кировское» и другие объекты инфраструктуры. Протяженность первого участка линии метрополитена составила 4,5 км. Наша «подземка» стала двенадцатой в СССР и пятой в России. За первые 5 дней работы метрополитена было перевезено более 800 тысяч пассажиров. За 35 лет метро воспользовались уже свыше 661 миллиона пассажиров. Сегодня самарское метро – это 10 станций; парк метрополитена составляет 50 вагонов. Надежную, безопасную работу внеуличного рельсового общественного транспорта, являющегося одним из самых быстрых и экологичных, обеспечивают более 1 000 сотрудников. Предприятие постоянно совершенствуется, постепенно метро движется в исторический центр города.

Самые любопытные факты из истории самарского метро нашли отражение в онлайн-викторине «Самара в движении», которая в преддверии праздника была организована для подписчиков официального аккаунта Администрации Самары в социальной сети «ВКонтакте». Юбилейная викторина проводилась Управлением информации и аналитики Аппарата Администрации г. о. Самара во взаимодействии с городским Департаментом транспорта и муниципальным предприятием «Самарский метрополитен им. А.А. Росовского». С 5 по 14 декабря горожане отвечали на вопросы и «зарабатывали» баллы, параллельно пополняя копилку знаний. Тема появления и развития самарского метро нашла живой отклик у граждан всех возрастов. Они ежедневно отвечали на вопросы и обменивались мнениями, знаниями, тематическими фотографиями.

Две участницы, набрав наибольшее количество баллов по итогам всех конкурсных постов, одержали победу в честной конкурентной борьбе и получили призы. Это сувенирная продукция МП «Самарский метрополитен», новая книга об истории развития метро, с воспоминаниями сотрудников предприятия и метростроителей, а также сувениры с символикой национального проекта «Безопасные качественные дороги». Главным подарком стали «проездные» с гарантированным пополнением на сумму 1 тысяча рублей – специально выпущенные в этом году транспортные карты с дизайном, посвященным юбилею самарского метро.

«Приятно получить призы за результат участия в такой интересной и познавательной викторине. Теперь я собираюсь посетить все станции, рассмотреть каждую, более подробно изучить историю, – прокомментировала одна из победительниц викторины Надежда Александрова. – А еще мне очень нравится аромат метро, который ни с каким другим не перепутаешь – этот запах креозота для меня уникален».

Викторина включила в себя 10 вопросов о прошлом и настоящем городской «подземки»: например, о том, какая станция самарского метро залегает на самой большой глубине, в каком году в самарском метро прошла премьера променад-спектакля «Прислоняться», какие 2 типа платформы существуют в местах ожидания электропоездов в самарском метро, какое место по количеству станций самарский метрополитен занимает среди метрополитенов России и др.

«Самым простым вопросом оказался вопрос о протяженности действующей линии самарского метрополитена – это 11,6 километра. Скоро линия станет длиннее, и все мы ждем завершения строительства станции «Театральная». Очень хочется, чтобы наше метро развивалось, ведь это очень удобный вид транспорта. Во-первых, нет «пробок». Во-вторых, в метро всегда знаешь, когда ждать следующего поезда, и он прибывает точно по расписанию, в короткий промежуток времени», – отметила еще одна победительница Светлана Головченко.

В понедельник, 19 декабря, на десятой станции «Алабинская», расположенной на первой линии между «Российской» и строящейся «Театральной», состоялось награждение. Кроме того, победителей викторины ожидало путешествие в «подземку». В частности, представители дирекции муниципального предприятия показали «закулисье» метрополитена – работу оборудования в машинном зале и диспетчерской. Также рассказали о вехах развития предприятия, достижениях, благодаря которым обеспечивается комфорт и безопасность перевозок и пассажиров.

Так, объем перевозок за 2022 год составляет 11 255 тыс. человек, что на 9,5% больше отчета 2021 года. В части оплаты проезда ситуация выглядит следующим образом: банковскую карту используют 35% пассажиров, социальную карту – 25%, по жетонам по-прежнему предпочитают ездить 13% горожан, транспортной картой студента пользуются 13% пассажиров, школьной транспортной картой – 6%, единой транспортной картой – 8%.

«В последнее время значительно выросло количество пассажиров, которые оплачивают поездки банковскими картами. 3-4 года назад их было всего 2-3%, а жетоны покупали 28-30%, – сообщил директор МП «Самарский метрополитен» Сергей Шамин. – Сейчас есть пассажиры, которые постоянно приобретают жетоны в аппарате, оплачивая их банковскими картами. Наверное, для них опустить жетон в монетоприемник – привычка, некий ритуал. Услугами кассы при пополнении транспортных и социальных карт из всего количества перевозимых пассажиров пользуются лишь 2-3% населения».

Стоит отметить, что социальная направленность при организации перевозок остается в числе приоритетных направлений – 44% пассажиров относятся к льготным категориям граждан. Однако, это никак не сказывается на функционировании метро. К текущей неделе исполненный график движения поездов выполнен уже на 99,9%.

Особое внимание уделяют состоянию подвижного состава. В рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской области» с 2019 года на заводе холдинга «Метровагонмаш» в Санкт-Петербурге капитально отремонтировали 22 вагона, продлив срок их службы еще на 15 лет. В том числе 5 вагонов обрели новый облик и «начинку» в 2022 году и 16 декабря вновь вышли на линию. Планируется, что в 2023 и 2024 годах капитально отремонтируют еще 22 вагона. Кроме того, напомним, что в 2020 году парк метрополитена пополнился новым четырехвагонным составом. Таким образом, к открытию станции «Театральная» почти весь подвижной состав, базирующийся в электродепо «Кировское», будет обновленным.

Значительный объем ремонтных работ выполнен и на других объектах метрополитена. Причем то, что не видят пассажиры, не менее важно для исполнения требований безопасности, стабильной работы электроподвижного состава, сооружений метрополитена. Так, на электроподстанциях обновили часть оборудования. Продолжилась работа по замене шпал и стрелочных брусьев по вееру электродепо. Поменяли технические средства диагностики для дефектоскопии узлов подвижного состава, рельсов и стрелочных переводов. Из 26 тысяч светоточек в «подземке» более 2/3 заменено, внедряются энергосберегающие технологии. А для создания более благоприятных условий для работников метрополитена отремонтированы раздевалки и душевые.

«Со всеми поставленными задачами справились. Впервые за последнее десятилетие мы выполнили такой масштабный объем работ, – подчеркнул директор самарского метрополитена. – Недавно для повышения безопасности пассажиров метро получило 8 рентгеновских установок для досмотра багажа, 22 ручных и 20 стационарных металлодетекторов. На станциях это оборудование заработает в первом квартале 2023 года, после установки и пусконаладки. Рентгеновские интроскопы будут смонтированы в районе кассовых залов. И скоро для досмотра ручной клади пассажирам не придется переходить в специальное помещение – комнату досмотра, тратить на это дополнительное время. То есть все – по стандарту оснащения железнодорожных вокзалов и аэропортов. Кроме того, по 2 стационарных металлодетектора предусмотрели в турникетных зонах для увеличения их пропускной способности. Новое оборудование не просто распознает, что человек, следующий через «рамку», имеет при себе металлические предметы, но и укажет на конкретное местонахождение таких предметов – например, в области грудной клетки, с правой или левой стороны туловища и так далее».

Сейчас новые «рамки» уже установлены, специалисты отлаживают их работу. Все внедряемое оборудование сертифицировано. В текущем году в ходе досмотра у 2 442 пассажиров выявлено порядка 3 000 предметов, запрещенных к проносу в зону транспортной безопасности.

Правительством Самарской области, мэрией Самары и горожанами уделяется повышенное внимание возведению новой станции.

«Метрополитен – это важная транспортная артерия, которой ежедневно пользуются десятки тысяч пассажиров. И сейчас метро получило новый импульс развития – в круглосуточном режиме идет строительство станции «Театральная». Напомню, что она расположится на пересечении улиц Красноармейской и Галактионовской и завершит первую ветку. Это позволит связать удаленные районы города с историческим центром, – рассказал заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Юрий Тапилин. – С вводом «Театральной» в эксплуатацию, со строительством нового оборотного тупика у нас появится возможность пускать электропоезда одновременно по двум направлениям. А пока от «Алабинской» до «Российской» составы ходят по однопутной трассе. Вместе с тем, уменьшится интервал движения. Муниципальное предприятие «Самарский метрополитен» сможет обеспечить его в пределах 6-8 минут».

По расчетам специалистов, после завершения строительства первой ветки самарского метро и ввода в эксплуатацию «Театральной» пассажиропоток метрополитена в кратчайший срок вырастет минимум на 15%.