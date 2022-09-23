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На торгах жители региона смогут приобрести трактор, тягач, каток и даже заводские станки

23 сентября 2022 09:35
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На торгах жители региона смогут приобрести трактор, тягач, каток и даже заводские станки

Реализация арестованного судебными приставами имущества пройдет 17 октября 2022 года. 

Торги в форме аукциона пройдут 17 октября 2022 года в 9.00 по московскому времени на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП» (https://www.арест.вэтп.рф). В этот день жители региона смогут приобрести кольчато-зубчатый каток с начальной стоимостью 280 тысяч рублей, грузовой тягах в 600 тысяч рублей, трактор «Беларус» в 817 тысяч рублей, универсальную гибочную машину в 611 тысяч рублей, автоматический трубогибочный станок 60t-e cnc-m в 5,5 миллионов рублей или электрический трубогибочный станок 60 CNC-EMR в 4,4 миллиона рублей, станок для перфорации труб с начальной стоимостью свыше 3,7 миллионов рублей и машину для измерения формы давлением  в 2 миллиона рублей. 

Среди лотов имеются также автомобили: «Volkswagen Passat CC», «Škoda Fabia», «Lada XRAY» и «Chevrolet Cobalt».

Внимание! Главное Управление ФССП России по Самарской области размещает информацию о проведении торгов, но не проводит непосредственную реализацию имущества. Торги проводит специализированная организация. Узнать более подробную информацию о выставленных на торги лотах, как и обо всех имеющихся обременениях, можно на официальном сайте ГУФССП России по Самарской области в разделе «Сервисы», вкладка «Извещения о проведении публичных торгов». Также дополнительная информация о реализуемом имуществе размещается на сайте http://torgi.gov.ru/.

 

Теги: Судебные приставы

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