«Молодой Гвардии Единой России» - 18 лет!

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Сегодня «Молодая Гвардия» – одна из самых многочисленных молодёжных организаций в стране и самарском регионе. Ее отделения функционируют по всей России, только Самарское областное отделение МГЕР насчитывает более тысячи активистов.

«Это парни и девушки, школьники и студенты, работающая молодёжь. Их объединяет неуёмная, кипучая энергия, очень позитивная, котрой они готовы делиться со всеми. Это наши активисты. они , Девушки и молодые Это наши активисты. Они готовы менять мир к лучшему, всегда готовы прийти на помощь и поддержать того, кто в этом нуждается», - рассказал руководитель РОО МГЕР в Самарской области Антон Родионов.

Среди активистов МГЕР - большое количество волонтеров акции «Мы вместе», начали работать в «Молодой гвардией» в пандемию и так и остались. Они занимаются благотворительностью, реализуют социальные проекты, участвуют в спортивных, экологических и патриотических мероприятиях.

В рядах молодогвардейцев инициативные ребята находят своих единомышленников. Очень много добровольцев присоединилось с началом специальной военной операции. Самарские добровольцы активно участвуют в гуманитарной миссии «Единой России» на Донбассе и в новых регионах. Многие из ребят побывали на передовой и в волонтёрских отрядах МГЕР в условиях, приближенных в боевых. В центрах гумпомощи ребятам приходилось работать по 10-12 часов в сутки, но они готовы вновь вернутся туда и продолжить свою работу: доставлять продукты и лекарства, помогать пенсионерам и ветеранам, работать в военным госпиталях и оказывать психологическую поддержку всем, кому она необходима.

И здесь, в регионе, ребята продолжают работу по сбору и отправке гуманитарной помощи для жителей Донбасса и участников СВО, проводят мероприятия в поддержку военнослужащих. Наши волонтёры и активисты МГЕР учат делать блиндажные свечи и плести маскировочные сети, проводят курсы по оказанию первой медицинской помощи и сестринскому делу, пишут письма бойцам на передовую, вяжут тёплые вещи, отправляют открытки со словами поддержки в зону СВО.

А ещё ребята всегда готовы помочь медикам, ветеранам и инвалидам, многодетным, детям-сиротам и воспитанникам социальных учреждений. Кроме того, ребята поддерживают приюты для бездомных животных: отвозят корм для питомцев, гуляют с ними, а иногда даже находят им новых хозяев.

Патриотическое воспитание для молодогвардейцев Самарской губернии - важная составляющая их работы. Это и сохранение исторической памяти, забота о ветеранах, акции «Свеча памяти», «Огненные картины войны», благоустройство мемориалов, обелисков и воинских захоронений.

Отметим, что в самарском регионе «Молодая гвардия» давно стала кадровым резервом для депутатского корпуса и социального кластера. Многие из ребят проходят обучение в Высшей партийной школе, участвуют в грантовых конкурсах, пробуют свои силы в социальных проектах. Более 70% ребят участвовали и продолжают участвовать в кадровых проектах партии «Политстарт», «Вверх» и других.

«В 18 лет перед вами открыты все пути и дороги, поэтому желаем «Молодой Гвардии Единой России» в самарском регионе двигаться только вперёд, расти исключительно вверх и численно, объединяя молодёжь с разными интересами, но с общими ценностями. Впереди вас ждут множество проектов и добрых дел на благо нашей страны», - уверены в Самарском региональном отделении партии, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"