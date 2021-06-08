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Мишустин считает важным, чтобы пожилые граждане сделали прививку от коронавируса

8 июня 2021 16:36
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Но, вакцинация должна быть добровольной.

Во вторник во время посещения Дмитровского комплексного центра социального обслуживания населения глава правительства поговорил с подопечными центра, узнал, что все они сделали прививку от коронавируса, и заметил, что это правильное решение, к которому необходимо подвести и тех, кто еще не решился сделать прививку, передает ТАСС.

Мишустин, подчеркнул, что власти сделали все необходимое, чтобы вакцинация была доступной и удобной. 

"Когда миллионы людей сделали и когда доказана безопасность вакцины, конечно, нужно делать", - отметил премьер.

"Надо всем вакцинироваться, причем, конечно, добровольно. Ничего насильно делать не надо. Это так важно для всех: для семьи, для тех, кто рядом живет, для общения", - подчеркнул Мишустин.

 

Фото:   Александр Астафьев/POOL/ТАСС

 

 

Теги: вакцинация Мишустин пожилые люди

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