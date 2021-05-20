Мишустин поручил в короткие сроки возместить средства тем, кто уже купил путевки в детские лагеря

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил в короткие сроки возместить средства тем, кто купил путевки в детские лагеря до введения специального кешбэка, и распорядился при необходимости представить предложения об увеличении финансирования программы, передает ТАСС.

"Надо в короткие сроки разработать механизм, чтобы возместить людям, которые уже приобрели путевки для детей в летний лагерь, потраченные средства, - распорядился премьер. - И, если необходимо, представить предложения по увеличению финансирования".

Фото: ТАСС