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МЧС СО: выход на весенний лед – прямая угроза жизни
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МЧС СО: выход на весенний лед – прямая угроза жизни

19 марта 2023 14:54
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Если осенний лед под тяжестью человека начинает трещать, предупреждая об опасности, то весенний лед не трещит, а проваливается, превращаясь в ледяную кашицу.

С наступлением весны под воздействием солнечных лучей и повышения температуры воздуха лед начинает быстро таять. Усиливает этот процесс течение воды в реках, которое подтачивает его снизу. С каждым днем он становится все более пористым и рыхлым. Поэтому выход на такой лед связан с большой опасностью.

С начала года в Самарской области произошло 2 происшествия на воде. К счастью, никто не погиб. 3 человек удалось спасти. Во избежание роста статистики нужно соблюдать правила безопасности.

Важно знать, что весенний лед отличается от осеннего и зимнего. Если осенний лед под тяжестью человека начинает трещать, предупреждая об опасности, то весенний лед не трещит, а проваливается, превращаясь в ледяную кашицу.

Завтра у многих школьников начнутся весенние каникулы. Предоставленные сами себе дети часто устраивают игры у реки, даже пробуют кататься на льдинах.

Особенно недопустимы игры на льду в период вскрытия рек. Прыгать с льдины на льдину, удаляться от берега очень опасно. Не менее опасно весной сходить за плотины, запруды. Они могут быть неожиданно сорваны напором льда. Не приближайтесь к ледяным заторам.

Во время паводка и ледохода нельзя находиться на обрывистом берегу, так как быстрое течение воды подмывает и рушит его.

Во время половодья остерегайтесь любоваться ледоходом с крутых берегов, размываемых весенними потоками, из-за чего склоны берегов часто обваливаются. Нельзя выходить на водоемы при образовании ледяных заторов.

Детям и взрослым необходимо помнить, что ледоход очень опасен, особенно в тех местах, где выходят на поверхность водоёма подземные ключи, стоки теплой воды от промышленных предприятий, возле выступающих изо льда кустов, камыша, коряг и пр.

Период половодья требует от всех нас осторожности и соблюдения правил безопасности поведения на льду и воде, сообщает пресс-служба облМЧС.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

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