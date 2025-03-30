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МЧС СО: памятка по пожарной безопасности для тех, у кого есть пожилые родственники

30 марта 2025 19:12
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Пожилые люди особенно уязвимы перед опасностью пожара.

Пожилые люди особенно уязвимы перед опасностью пожара. С возрастом снижается скорость реакции, слух и зрение, могут возникать сложности с передвижением. Поэтому важно создать для них максимально безопасные условия и научить правильно действовать в случае чрезвычайной ситуации.

Как предотвратить пожар

Проверьте электропроводку. Если провода старые, изоляция повреждена, а розетки искрят – вызовите электрика;

Контролируйте использование электроприборов. Убедитесь, что приборы исправны, а розетки не перегружены удлинителями;

Проверьте газовое оборудование. Газовая плита и обогреватели должны быть в рабочем состоянии. Пожилым людям важно напомнить, что при запахе газа нельзя включать свет и пользоваться открытым огнем – нужно немедленно перекрыть подачу газа и вызвать аварийную службу;

Напомните о правилах безопасности. Пожилым людям нельзя курить в постели, оставлять включенные электроприборы и зажженные свечи без присмотра.

Что делать при пожаре

Если начался пожар, главное – не пытаться его тушить самостоятельно, а немедленно покинуть помещение. Пожилым родственникам нужно объяснить:

При первых признаках пожара (запах дыма, огонь, задымление) немедленно выходи из дома;

Не пытайся спасти вещи – главное спастись самому;

Если пути эвакуации отрезаны, оставайся в комнате с окном, плотно закрой дверь и зови на помощь;

Оказавшись в безопасности, сразу звони 101 или 112.

Забота о безопасности пожилых родственников – наша ответственность. Регулярно напоминайте им о правилах и создавайте безопасные условия в доме. В случае пожара – каждое мгновение на счету, передает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: Самара

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