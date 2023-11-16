Марат Хуснуллин вручил Дмитрию Азарову награду за достижения в реализации дорожного нацпроекта

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В среду, 15 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в XVII международном форуме «Транспорт России» в Москве, где традиционно обсуждается развитие отрасли на годы вперед, а также подводятся итоги работы по созданию и модернизации инфраструктуры. Регион вновь был признан одним из лидеров по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин отметил, что была поставлена масштабная задача – отремонтировать не менее 180 млн квадратных метров дорог и, подводя предварительные итоги, можно сказать, что есть уверенное движение к этой цели.

«Слаженная работа федерального центра и губернаторов привела к тому, что национальные проект «Безопасные качественные дороги» является одним из самых узнаваемых и хорошо воспринимаемых населением нашей страны, – отметил вице-премьер. – У нас есть лидеры, которые из года в год улучшают свои показатели по реализации нацпроекта. Постоянные успехи показывают Самарская область и Белгородская, Чеченская Республика и ряд других регионов».

Марат Хуснуллин добавил, что депутаты Государственной думы приняли бюджет страны, сохранив объем предусмотренных средств на ремонт и строительство дорог на следующий год: «Мы выполняем поставленную Президентом задачу – ежегодно увеличиваем объемы выполненных работ. Благодаря опережающему финансированию, несмотря на все сложности, дорожная отрасль продолжает набирать обороты и демонстрировать еще более высокие результаты, обеспечивая рост качества жизни россиян. Благодарю всех за эту работу. Уверен, что с тем мощным финансово-организационным заделом, который у нас есть сейчас, результаты будут только расти и укрепляться».

Диплом за успешную реализацию нацпроекта в 2023 году получила Самарская область. Заместитель Председателя Правительства РФ вручил его губернатору Дмитрию Азарову. «Совершенно очевидно, эта очередная ежегодная позитивная оценка нашего региона задает очень высокую планку, которую мы ни в коем случае не должны снизить и двигаться вперед», – подчеркнул глава региона.

В Самарской области все работы по нацпроекту были завершены уже к 1 ноября. Всего за год в регионе уложено 3,2 млн квадратных метров асфальтового покрытия на 117 объектах протяженностью 385,6 км. В эксплуатацию введено 80 объектов в Самарской-Тольяттинской агломерации и на региональной сети дорог. Также отремонтировано 22 моста протяженностью 1,6 тысяч погонных метров.

Плановый подход и поэтапная реализация национального проекта привели к тому, что в 2023 году Самарская область превысит заложенные показатели по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог. Так, уровень норматива региональной сети дорог уже достиг 47 % при плановых показателях 46,5 %, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 83 % при плане 81,03 %.

Важно отметить, что в следующем году будет завершена реализация одного из крупнейших в стране инфраструктурных проектов на принципах государственно-частного партнерства. Речь идет о строительстве «Обхода Тольятти» – 100 км федеральной трассы и моста через Волгу. Это важная часть транспортного коридора в Западный Китай. На сегодняшний день степень готовности объекта составляет 91 %.

«В Самарской области все стройки идут хорошими темпами. Это касается и дорожного, и жилищного строительства – все на высоком уровне, – подчеркнул Марат Хуснуллин, обращаясь к губернатору. – Благодаря личному участию губернатора Дмитрия Игоревича Азарова успешно реализуется проект по строительству моста через Волгу в рамках концессионного соглашения, куда привлечены средства федерального, регионального бюджетов, инфраструктурный кредит. Благодаря этому красивый мост через Волгу будет построен. Это прекрасный шедевр автотранспортного строительства и думаю, что в следующем году мы его завершим. Вам спасибо за работу».