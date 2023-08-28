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«Крылья Советов» и «АВТОВАЗ» заключили соглашение о сотрудничестве 

28 августа 2023 16:07
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На матче «Крылья» – «Балтика» игровой мяч появился на радиоуправляемой модели автомобиля от «АВТОВАЗ».

ПФК «Крылья Советов» и АО «АВТОВАЗ» заключили соглашение о сотрудничестве. Церемония состоялась 27 августа перед домашним матчем «Крылья Советов» – «Балтика» на стадионе «Солидарность Самара Арена».

В рамках соглашения «АВТОВАЗ» становится официальным автомобильным партнёром нашего клуба. Бренд LADA получает право на размещение рекламных материалов на LED-бортах и экранах в чаше домашнего стадиона, а также возможность экспонировать автомобили во время проведения домашних матчей. Кроме того, сотрудничество двух главных региона предусматривает ряд акций для болельщиков «Крыльев».

В качестве официального партнёра АО «АВТОВАЗ» предоставит футбольному клубу свои автомобили – флагманскую модель нового поколения LADA Vesta и вместительный LADA Largus. На матче «Крылья» – «Балтика» игровой мяч появился на радиоуправляемой модели автомобиля от «АВТОВАЗ».

– Мы продолжаем держать курс на поддержку большого спорта в России. Теперь наши партнерские программы в Самарской области объединяют целый ряд командных видов спорта – футбол, хоккей, баскетбол и гандбол. Желаем нашему партнеру ФК «Крылья Советов» блистательных побед и новых горизонтов, – отметил вице-президент по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ» Дмитрий Костромин.

– Рады приобрести нового надёжного партнёра в лице компании «АВТОВАЗ» – лидера российской автомобильной индустрии. Уверен, что это сотрудничество принесёт массу положительных эмоций клиентам бренда и будет способствовать развитию нашего клуба и российского футбола в целом, – отметил генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев.

Сотрудничество АО «АВТОВАЗ» и ПФК «Крылья Советов» рассчитано до конца сезона 2023/2024 года, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:     пресс-служба ФК "КС"

Теги: Автоваз Крылья Советов

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