Креативный кластер "ВМесте" открыли в Сызрани 

Креативный кластер "ВМесте" в Сызрани открыли в рамках региональной программы "Культурные люди". Он стал настоящей платформой для творчества, инноваций и сотрудничества!

Кластер расположен на базе Дома культуры "Авангард" и объединил творческих людей из различных сфер: искусства, дизайна, технологий и предпринимательства.

«Наша цель - создать сообщество, где будут рождаться идеи, реализовываться проекты и проходить мастер-классы», - рассказали организаторы кластера.

Стать резидентом кластера может любой делающий - художник, дизайнер, музыкант, фотограф, программист или просто человек с нестандартным мышлением и желанием воплотить свои идеи в жизнь.

Для этого есть все необходимые инструменты и ресурсы для реализации авторских проектов. Все зоны пространства укомплектованы современным профессиональным оборудованием: это фотоаппараты, студийный свет, музыкальные инструменты, усилители, микшерные пульты, ноутбуки, записывающая аппаратура, а также система освещения и выставочное оборудование.

В 2025 – 2029 годах в Самарской области по поручению губернатора Вячеслава Федорищева реализуется программа «Культурные люди». Благодаря этой программе в сельских и городских домах культуры открываются творческие локации, где уже работают театральные и ремесленные мастерские, проходит галерея игр, коворкинги, организованы репетиционные пространства и студии звукозаписи.

Фото: минкульт СО