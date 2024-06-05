Каждый второй самарец считает, что испытывает цифровую зависимость

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане.

22% самарцев уверенно заявили о своей цифровой зависимости, а 30% скорее согласны с этим. В то же время 48% утверждают, что не наблюдают у себя зависимости: 31% скорее убеждены в этом, еще 17% категорически отрицают наличие у себя каких-либо признаков.



Чем моложе респонденты, тем чаще они отмечают у себя симптомы зависимости: 56% среди участников опроса моложе 34 лет и 42% среди тех, кто старше 45 лет.



41% горожан сообщили, что время от времени практикуют «цифровой детокс» — временный отказ от использования гаджетов и интернета. Из них 18% сознательно отказываются от цифровых устройств и интернета на некоторое время каждый день, 11% делают это несколько раз в неделю, а 6% — несколько раз в месяц. Ещё 5% отдыхают от интернета и смартфонов несколько раз в год, а 1% — раз в несколько лет.



Однако большинство не практикуют «цифровой детокс». Некоторые из них не могут позволить себе остаться без связи. Другие же воспринимают современные технологии как естественную среду обитания и не видят необходимости отказываться от них: «Жить в век технологий и отказываться от них — все равно что отказываться от воздуха», «Кто владеет информацией, тот владеет миром».



Время проведения: 27 мая — 3 июня 2024 года