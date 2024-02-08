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Каждый четвертый работодатель в Самаре считает, что строить карьеру лучше до появления детей

8 февраля 2024 10:59
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Каждый четвертый работодатель в Самаре считает, что строить карьеру лучше до появления детей

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные жители города.

49% работодателей уверяет, что рождение детей не отражается на карьере женщины. Каждый четвертый считает, что строить карьеру лучше до появления наследников. Каждый шестой полагает, что вершины профессии лучше покоряются женщинами, уже имеющим детей.

Относительно оптимальной продолжительности отпуска по уходу за ребенком для карьеристок четкой позиции среди работодателей нет. 37% говорят, что этот нерабочий период не уменьшает возможность построить карьеру. 26% считают, что из декрета лучше выходить через полтора года. 14% советуют сократить отпуск по уходу за ребенком до года.

Опрос представителей экономически активного населения показал, что 40% самарцев не видят в рождении женщиной детей каких-либо помех для ее карьеры. 24% советуют планировать свою жизнь таким образом, чтобы сначала добиться карьерных целей и только потом отдаться материнству. 15%, напротив, считают: сначала дети — затем карьера.

Сами женщины, имеющие детей в возрасте до 16 лет, чаще уверяют, что после родов их карьерные планы не поменялись. 29% стали меньше внимания уделять карьере, предпочтя материнство. 18%, напротив, сосредоточились на росте в должности и уровне дохода.

После завершения отпуска по уходу за ребенком 41% женщин меняют место работы. 22% выходят на старое место. И только 4% возвращаются на работу с повышением в должности.
 

Время проведения: 22 января — 6 февраля 2024 года

Теги: Опрос

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