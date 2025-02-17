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К внутреннему совместительству готовы 42% работающих самарцев

17 февраля 2025 10:33
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К внутреннему совместительству готовы 42% работающих самарцев

В условиях кадрового голода компании развивают систему внутреннего совместительства, чтобы хотя бы частично покрыть дефицит персонала. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций, а также трудоустроенные горожане.


В каждой десятой компании за прошедший год стало больше сотрудников, совмещающих функционал по нескольким позициям. 17% работодателей запустили программы переподготовки, чтобы сотрудники могли совмещать работу на двух позициях, еще столько же компаний планируют внедрить подобную систему обучения.

Резервы для привлечения внутренних совместителей есть: 42% работающих (и не являющихся внутренними совместителями) самарцев хотели бы получить дополнительную нагрузку в виде нового функционала. 41% не готовы совмещать несколько должностей: «Я бы, скорее всего, не смогла качественно выполнять свою работу в таких условиях»; «Слишком много обязанностей». 17% сомневаются: «Смотря какая доплата».

Потенциальных совместителей среди мужчин чуть больше, чем среди женщин. Горожане в возрасте от 35 до 45 лет готовы стать внутренними совместителями чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше (45%). Среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц больше желающих стать совместителями, чем среди тех, чья зарплата выше (42%). Имеющие среднее профессиональное образование готовы стать внутренними совместителями чаще, чем граждане, закончившие вузы (46 и 37% соответственно).

Среди представителей распространенных профессиональных групп готовность к совместительству чаще демонстрируют инженеры, бухгалтеры, педагоги, администраторы и медицинские сестры.

Теги: Опрос

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