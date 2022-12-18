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Из-за погоды самарских водителей просят воздержаться от использования автотранспорта

18 декабря 2022 13:21
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Из-за погоды самарских водителей просят воздержаться от использования автотранспорта

В связи с ухудшением погодных условий Региональная Госавтоинспекции  обращается к автовладельцам воздержаться от использования автотранспорта.

Призывает автомобилистов соблюдать правила вождения. Необходимо не превышать скорость, оценивать метеорологические условия и состояние дорожного покрытия, не допускать опасных маневров.
Пешеходам необходимо переходить дорогу только в установленных местах. В темное время суток не стоит забывать про использование световозвращающих элементов на одежде.

В сложных погодных условиях сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения.

Теги: БДД В центре внимания

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