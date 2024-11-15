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Самарцев предупреждают об осложнении дорожной обстановки в связи с погодными условиями

15 ноября 2024 10:37
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Самарцев предупреждают об осложнении дорожной обстановки в связи с погодными условиями

Региональная Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения. Обильное выпадение осадков в виде снега, плохая видимость влияют на безопасность дорожного движения. Плохие погодные условия напрямую влияют на манеру вождения и требуют повышенной внимательности.

Водителям следует помнить, что тормозной путь в несколько раз увеличивается при движении по заснеженной дороге. Автомобилистам необходимо быть предельно внимательными и осторожными. Особое внимание следует обратить на соблюдение скоростного режима, дистанцию, выполнение предписаний дорожных знаков и исключение резких маневров. Заранее снижайте скорость при приближении к пешеходному переходу. В связи с возможными заторовыми ситуациями на дороге, воздержитесь от поездок на личном транспорте без особой необходимости.

Пешеходам рекомендуем не пренебрегать правилами безопасности, переходить проезжую часть строго по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора, использовать световозвращающие элементы.

Будьте бдительны!

Теги: БДД В центре внимания

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