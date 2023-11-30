В Самаре установят больше "лежачий полицейских"

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Одна из важнейших целей национального проекта «Безопасные качественные дороги» – снижение количества аварийно-опасных участков улично-дорожной сети и повышение безопасности участников дорожного движения. Для этого предусмотрен ряд направлений нацпроекта, включающий, в том числе, установку искусственных дорожных неровностей (ИДН). Как правило, ИДН размещают с учетом текущих дорожных условий (интенсивности трафика, наличия образовательных и других социальных учреждений в непосредственной близости к проезжей части и т. п.), а также на основе анализа причин аварийности. Решение об установке неровностей из асфальтобетона принимается заблаговременно профильным департаментом, отвечающим за качество автомобильных дорог, еще на стадии планирования ремонта. Предложения по размещению ИДН формирует ГИБДД по городу Самара совместно с городским Департаментом транспорта.

Так, в 2023 году в рамках нацпроекта в Самаре было установлено порядка 130 ИДН (в основном на нерегулируемых пешеходных переходах). Также согласно требованиям содержания автомобильных дорог и улиц (ГОСТ р 52289 и 70716-2023) размещаются соответствующие дорожные знаки, которые информируют водителя о приближении места, где повышена вероятность дорожно-транспортного происшествия, и наносятся разметки №1.25 и №117. Такие участки, совмещенные с пешеходными переходами, можно увидеть вблизи дома №217 на улице Ново-Вокзальной, а также на улице Красных Коммунаров, которая в этом году была комплексно отремонтирована в рамках дорожного нацпроекта.

В связи с высокими эксплуатационными нагрузками ИДН, причем не только в результате движения автомобильного транспорта, но и работы специальной уборочной техники со щеточным оборудованием и ковшами в Самаре выбрали альтернативный вариант размещения дорожных неровностей – «венские платформы». Впервые такой элемент появился на улицах города в 2022 году на пересечении проспекта Ленина и улицы Полевой. Как отмечают сотрудники Госавтоинспекции, широкий «лежачий полицейский» показал свою эффективность и уже при формировании перечня автомобильных дорог, подлежащих ремонту в 2023 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», практику решили повторить. Новые такие платформы появилась в этом году на проспекте Ленина вблизи улиц Осипенко и Челюскинцев. Согласно статистике, в текущем году на проспекте Ленина не зарегистрировано ни одного ДТП на подходах к остановкам общественного транспорта (с 2020 по 2022 насчитывается более 10 аварийных ситуаций, повлекших причинение вреда различной степени тяжести). Теперь «венские платформы» обеспечивают беспрепятственный проход горожан к общественному транспорту и позволяют минимизировать случайный наезд при высадке и посадке пассажиров на четырех остановках. Кроме того, в связи с тем, что платформа немного приподнята над уровнем основного дорожного асфальтового покрытия, к трамваям стало удобнее перемещаться маломобильным гражданам.

«В правилах дорожного движения четко прописано, что в местах остановок водитель должен убедиться в отсутствии пассажиров, выходящих или заходящих, к примеру, в трамвай. Но причина дорожно-транспортных происшествий, приносящих порой непоправимый вред здоровью граждан, кроется в банальной невнимательности. Для того чтобы избежать таких ошибок, нужно заставить участников дорожного движения соблюдать ограничения скорости. Размещение ИДН в этом плане – эффективная практика. Этот вывод мы делаем на основании позитивных тенденций, связанных с отсутствием дорожно-транспортных происшествий на этих участках дорог», - отметил капитан полиции, государственный инспектор дорожного надзора отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Самара Дмитрий Зайнутдинов.

Стоит отметить, что при устройстве неровностей, располагающихся перпендикулярно основному ходу, вдоль бортового камня для обеспечения водоотвода дорожники оставляли свободными 10-15 сантиметров покрытия – это предотвращает скопление воды на проезжей части. Тем не менее, особенно в зимний период, содержание этих участков дорог также требует отдельного внимания.

«Когда работает снегоуборочная техника на «венских платформах», необходимость в снижении скорости отсутствует (рассчитано, что при сметании снега с ИДН, транспорт может достигать максимальной скорости – 40 километров в час). Кроме механизированной чистки, если необходимо устранить наледь, применяется ручная обработка. Чтобы избежать образование льда, такие участки тщательно обрабатываются противогололедными материалами», – пояснил заместитель руководителя Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Виктор Ненашев.

В будущем году для безопасности пешеходов и водителей в городе установят больше искусственных неровностей. Уже в декабре профильными службами будут сформированы списки наиболее аварийных участков. Работа начнется со стартом дорожно-строительного сезона, и, как и в прошлые годы, обновят и обустроят участки улично-дорожной сети на средства дорожного нацпроекта.

Фото: горадминистрация