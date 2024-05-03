Мокрый снег: водителям Самарской области рекомендуют быть осторожней

Я нашел ошибку
Главные новости:
Пасхальное богослужение в Софийском соборе Самары покажут в прямом эфире
Пасхальное богослужение в Софийском соборе Самары покажут в прямом эфире
«Единая Россия» проведёт международный патриотический онлайн-флешмоб «‎География Победы» ‎
«Единая Россия» проведёт международный патриотический онлайн-флешмоб «‎География Победы» ‎
В настоящее время на территории 3 районов Самарской области подтоплено 14 жилых домов
В настоящее время на территории 3 районов Самарской области подтоплено 14 жилых домов
Эрдоган заявил о прекращении торговли между Турцией и Израилем
Эрдоган заявил о прекращении торговли между Турцией и Израилем
С 9 по 11 мая 2024 в Самарской области пройдут ежегодные соревнования "Тур по Краю"
С 9 по 11 мая 2024 в Самарской области пройдут ежегодные соревнования "Тур по Краю"
Сотрудники «Т Плюс» приняли участие в высадке деревьев в Тольяттинском лесничестве
Сотрудники «Т Плюс» приняли участие в высадке деревьев в Тольяттинском лесничестве
В Самаре пройдут репетиции военного парада
В Самаре пройдут репетиции военного парада
С самарца взыскали уголовный штраф за попытку угнать автомобиль
С самарца взыскали уголовный штраф за попытку угнать автомобиль
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.05
0.27
EUR 98.64
0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее Рязанова пройдет лекция «Комедия и ее двойник: искусство смешного обыденного»
Изменилось место проведения самарского инклюзивного бала
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Мокрый снег: водителям Самарской области рекомендуют быть осторожней

3 мая 2024 14:22
160
Мокрый снег: водителям Самарской области рекомендуют быть осторожней

В Самарской области ожидается ухудшение погодных условий. Обильное выпадение мокрого снега и дождя, усиление порывов ветра влияет на безопасность дорожного движения. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

— Если невозможно отложить поездки, водителям следует выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и боковой интервал между потоками. Необходимо избегать беспорядочного маневрирования, в особенности связанного с выездом на полосу встречного движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, — уточнили в ведомстве.

Сотрудники службы подчеркивают, что пешеходам необходимо также быть внимательными и переходить дорогу в только в строго установленных для этого местах.

Теги: БДД В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре установят больше "лежачий полицейских"
30 ноября 2023, 13:09
В Самаре установят больше "лежачий полицейских"
Уже в декабре профильными службами будут сформированы списки наиболее аварийных участков. Благоустройство
1616
Дмитрий Азаров поручил усилить контроль за дорожной ситуацией в связи с погодными условиями.
13 ноября 2023, 15:59
Губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание Правительства
Дмитрий Азаров поручил усилить контроль за дорожной ситуацией в связи с погодными условиями. Политика
3729
По данным синоптиков в предстоящие дни на территории Самарской области ожидается дождь
13 ноября 2023, 09:40
По данным синоптиков в предстоящие дни на территории Самарской области ожидается дождь
Госавтоинспекция Самарской области рассчитывает на Вашу сознательность! Общество
808
В центре внимания
Пасхальное богослужение в Софийском соборе Самары покажут в прямом эфире
3 мая 2024  17:54
Пасхальное богослужение в Софийском соборе Самары покажут в прямом эфире
20
В Самаре пройдут репетиции военного парада
3 мая 2024  15:49
В Самаре пройдут репетиции военного парада
145
Мокрый снег: водителям Самарской области рекомендуют быть осторожней
3 мая 2024  14:22
Мокрый снег: водителям Самарской области рекомендуют быть осторожней
158
Во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства приняли участие 17,2 млн россиян.
3 мая 2024  10:57
Во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства приняли участие 17,2 млн россиян
489
Самаре и Тольятти выделят дополнительные средства на общественные перевозки
2 мая 2024  18:54
Самаре и Тольятти выделят дополнительные средства на общественные перевозки
432
Весь список