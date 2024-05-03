Мокрый снег: водителям Самарской области рекомендуют быть осторожней

160

В Самарской области ожидается ухудшение погодных условий. Обильное выпадение мокрого снега и дождя, усиление порывов ветра влияет на безопасность дорожного движения. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

— Если невозможно отложить поездки, водителям следует выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и боковой интервал между потоками. Необходимо избегать беспорядочного маневрирования, в особенности связанного с выездом на полосу встречного движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, — уточнили в ведомстве.

Сотрудники службы подчеркивают, что пешеходам необходимо также быть внимательными и переходить дорогу в только в строго установленных для этого местах.