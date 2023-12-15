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Итоги акции "Узнай о своих долгах" подвели в Самарской области

15 декабря 2023 10:59
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Итоги акции Узнай о своих долгах подвели в Самарской области

Две недели судебные приставы Самарской области информировали граждан о работе сервисов ФССП, выявляли должников, принципиально не оплачивающих свои долги. Всего за время проведения акции «Узнай о своих долгах» судебными приставами взыскано свыше 200 тысяч рублей.

На наличие задолженности сотрудники Службы проверили свыше 700 человек. Должников оказалось не так много. Исполнительные производства касались взыскания административных штрафов, коммунальных услуг, алиментных платежей на содержание детей. Некоторые должники оплатили задолженность на месте – через «Госуслуги». А вот другим неплательщикам ограничиться только устными тезисами не получилось  – им были вручены требования о явке в отделение судебных приставов, письменные предупреждения о привлечении к ответственности в случае неисполнения своих обязательств.

Судебными приставами в рамках акции роздано свыше 600 листовок с информацией о сервисе «Банк данных исполнительных производств». Благодаря этому электронному помощнику можно узнать о возбужденных исполнительных производствах и своевременно принять меры по погашению образовавшейся задолженности.

Теги: Судебные приставы

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