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Инфляция побуждает половину самарцев откладывать ремонт на неопределенный срок

12 сентября 2024 12:13
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Инфляция побуждает половину самарцев откладывать ремонт на неопределенный срок.

Жилье абсолютного большинства самарцев нуждается в ремонте, но из-за слишком высоких цен на стройматериалы и сужением ассортимента они делали ремонт последний раз как минимум пять лет назад. Сейчас в условиях инфляции половина жителей Самары вынуждены отложить ремонт на неопределенный срок, выяснила* Группа Ренессанс Страхование (MOEX: RENI). 

Как показал опрос, половина (49%) жителей Самары предпочитают проводить ремонтные работы реже раза в пять лет. Лишь каждый пятый ремонтирует свое жилье каждые 2-3 года и 7% — ежегодно.

Ключевой фактор, влияющий на решение о проведении ремонта, — цены на материалы. Например, подавляющее большинство самарцев — 63% — последний раз делали ремонт пять лет назад и ранее, при том, что все они указали, что их жилье в нем нуждается.

В качестве причины все эти респонденты (или 66% от общего числа участников опроса) указали слишком дорогие стройматериалы. 46%, в частности, считают рост цен значительным. Именно инфляция побуждает половину опрошенных (49%) откладывать ремонт на неопределенный срок.

Многие также отмечают сложности с поиском необходимых строительных материалов: почти треть (22%) сталкиваются с этим периодически, а каждый пятый (13%) — часто.

«В январе-июне 2024 года количество полисов по страхованию недвижимости увеличилось на 23% год к году. Причем такой рост произошел несмотря на просевшую в первом полугодии ипотеку. Подорожание инженерного оборудования и строительных материалов привело к тому, что клиенты стали относиться к своей недвижимости бережнее. Следствием этого стал рост спроса на страхование жилья. Риск повреждения отделки и инженерного оборудования входит в топ самых востребованных», — комментирует управляющий директор Департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс страхование» Артем Искра.

По данным Infoline, в первом полугодии 2024 года средняя стоимость материалов для ремонта жилья выросла на 11% год к году, до 10 тыс. руб. По данным сервиса Rerooms.ru, за последние два года средняя стоимость черновых материалов увеличилась на 20%, чистовых — на 25%.

* Методология

В опросе приняли участие 1278 жителей из 16 городов-миллионников в возрасте от 18 до 60 лет. Исследование проводилось в августе 2024 года методом онлайн-анкетирования.

Теги: Опрос

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