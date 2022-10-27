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Губернатор Самарской области прокомментировал празднование Нового года

27 октября 2022 13:27
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Губернатор Самарской области прокомментировал празднование Нового года

Власти Самарской области все же не планируют отказываться от детских мероприятий на Новый год. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров во время заседания Общественной палаты.

—До новогодних праздников еще у нас еще несколько месяцев. Мне кажется, слова просто бросаются в воздух людьми, которые хотят поймать информационную волну. Да люди лучше любого политика, и уж тем более политикана, понимают ответственность момента. И уверен, что самарские жители это чувствуют в душе. Никаких заявлений, пустословия здесь не надо. Понятно, что никакого веселья безудержного не будет. Потому что люди так чувствуют, люди это ощущают. Не надо воздух сотрясать пустыми словами. Ну мы что, с вами лишим детских елок наших юных граждан? Лишим их возможности прикоснуться к чему-то волшебному, сказочному? Помечтать и загадать желание, возможно, самое главное для настоящего момента – желание победы, разве мы лишим детей праздников? Давайте вспомним опыт времен Великой Отечественной войны. Тогда делали все для детей, чтобы они чувствовали, что есть будущее, и оно светлое, оно победоносное, и что живут они в великой стране. И мы сделаем все для того, чтобы ребятишки Самарской области чувствовали ощущение праздника, чувствовали защиту и мирное небо над головой, ощущали безопасность, и росли счастливыми детьми, настоящими патриотами великой России, — заявил Дмитрий Азаров.

Сообщения о возможной отмене новогодних праздников появились несколько дней назад. Это связывают с проведением спецоперации на Украине. Но при этом Министерство культуры и театры региона продолжают готовить новогодние постановки и подарки для детей. Взрослым же предложили пересмотреть подход к празднику. Вместо широких гуляний им рекомендовали собираться дома или в общепите.

Чуть позже стало известно, что региональные власти пересмотрят программу мероприятий в новогодние дни. По словам представителей «белого дома» массовых гуляний действительно не будет. Однако детские утренники все же проведут, пишет 63.ру.

Теги: Дмитрий Азаров

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