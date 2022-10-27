Губернатор Самарской области прокомментировал празднование Нового года

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Власти Самарской области все же не планируют отказываться от детских мероприятий на Новый год. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров во время заседания Общественной палаты.

—До новогодних праздников еще у нас еще несколько месяцев. Мне кажется, слова просто бросаются в воздух людьми, которые хотят поймать информационную волну. Да люди лучше любого политика, и уж тем более политикана, понимают ответственность момента. И уверен, что самарские жители это чувствуют в душе. Никаких заявлений, пустословия здесь не надо. Понятно, что никакого веселья безудержного не будет. Потому что люди так чувствуют, люди это ощущают. Не надо воздух сотрясать пустыми словами. Ну мы что, с вами лишим детских елок наших юных граждан? Лишим их возможности прикоснуться к чему-то волшебному, сказочному? Помечтать и загадать желание, возможно, самое главное для настоящего момента – желание победы, разве мы лишим детей праздников? Давайте вспомним опыт времен Великой Отечественной войны. Тогда делали все для детей, чтобы они чувствовали, что есть будущее, и оно светлое, оно победоносное, и что живут они в великой стране. И мы сделаем все для того, чтобы ребятишки Самарской области чувствовали ощущение праздника, чувствовали защиту и мирное небо над головой, ощущали безопасность, и росли счастливыми детьми, настоящими патриотами великой России, — заявил Дмитрий Азаров.

Сообщения о возможной отмене новогодних праздников появились несколько дней назад. Это связывают с проведением спецоперации на Украине. Но при этом Министерство культуры и театры региона продолжают готовить новогодние постановки и подарки для детей. Взрослым же предложили пересмотреть подход к празднику. Вместо широких гуляний им рекомендовали собираться дома или в общепите.

Чуть позже стало известно, что региональные власти пересмотрят программу мероприятий в новогодние дни. По словам представителей «белого дома» массовых гуляний действительно не будет. Однако детские утренники все же проведут, пишет 63.ру.