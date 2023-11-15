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Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с Александром Мордвиновым

15 ноября 2023 09:19
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Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с Александром Мордвиновым

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с врио заместителя председателя Правительства региона Александром Мордвиновым. Глава региона отметил его эффективную работу в должности министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, а в последующем – зампреда Правительства.

В ближайшее время Александр Мордвинов перейдет на новое место работы, возглавив Правительство Вологодской области. Дмитрий Азаров пожелал ему успехов в новой должности. По мнению Главы региона, работая в региональном Правительстве с высокой степенью эффективности, Александр Мордвинов смог нарастить свои компетенции.

«Вы прошли хорошую школу подготовки на самарской земле. Отработали министром успешно, многое удалось сделать, и в должности заместителя председателя Правительства себя проявили за небольшой срок достаточно хорошо. Понятно, много сфер осваивать пришлось. Но и на этом краткосрочной этапе видно, что школа, которую вы прошли в Правительстве региона, дала хороший толчок развитию, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Я рад тому, что вы идете на повышение в должности председателя Правительства, и хочу вам пожелать успехов на красивой вологодской земле, где работают замечательные люди, где у меня и моих коллег много друзей. Не подведите самарскую землю, проявите себе наилучшим образом».

Александр Мордвинов присоединился к работе в команде Правительства Самарского региона в 2020 году, пришел из сферы бизнеса по приглашению губернатора. За три года работы под его руководством было налажено эффективное исполнение задач национальных проектов, в том числе, по реконструкции и строительству очистных сооружений, объектов водоснабжения, коммунальных сетей.

Дмитрий Азаров отметил, что врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов в телефонном звонке уже поблагодарил главу нашей области за то, что вологодский регион получает такого подготовленного специалиста. В ходе разговора губернатор Самарской области также обсудил с коллегой вопросы развития сотрудничества и подписание соответствующего соглашения между регионами.

Напомним, что Самарская область воспитала целый ряд высококлассных специалистов, которые приносят пользу Отечеству на различных государственных должностях как в федеральных министерствах и ведомствах, так и возглавляя регионы страны.

Фото - Юлия Рубцова.

Теги: Дмитрий Азаров

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