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Главный судебный пристав Самарского региона проведет прием граждан

6 июля 2021 12:45
89
Главный судебный пристав Самарского региона проведет прием граждан

7 июля 2021 года руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области  – главным судебным приставом Самарской области подполковником внутренней службы Закиром Рамильевичем Муратовым будет осуществляться прием граждан сразу в нескольких подразделениях. С 10.00 до 11.00 главный судебный пристав региона проведет прием в отделении судебных приставов г. Похвистнево Самарской области по адресу: Самарская область, г. Похвистнево, 
ул. Васильева 6а, 7. С 12.30 до 13.30 в отделении судебных приставов Кинель-Черкасского района УФССП России по Самарской области с. Кинель-Черкассы,
ул. Чапаевская, 65в. С 14.00 до 15.00 в отделении судебных приставов г. Отрадного УФССП России по Самарской области  г. Отрадный, ул. Физкультурников, 37.

Запись на личный прием осуществляется по номеру телефона: 8 (846) 263-65-65. 

Теги: прием граждан судебные приставы

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