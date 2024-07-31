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Главный госавтоинспектор региона принял участие во Всероссийском молодёжном форуме«iВолга»

31 июля 2024 14:11
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Он напомнил, что, если игнорировать ПДД, то все желания и мечты могут не исполниться и для этого достаточно всего одного мгновения, одного неверного шага или рискованного маневра.

Главный госавтоинспектор Самарской области Юрий Некрасов принял участие во Всероссийском молодёжном форуме Движения Первых «iВолга».

В Самарском регионе, на Мастрюковских озерах, проходит молодежный форум Движения Первых «iВолга. В этом году форум приобрел всероссийский масштаб, собрав в Самарской области самых ярких представителей молодёжи со всей страны.

Сотрудники Госавтоинспекции области, в целях привлечения внимания молодого поколения к всеобщей проблеме безопасности на дорогах, при содействии общественной организации, провели краш-курс по безопасности дорожного движения.

В начале встречи начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов обратил внимание молодых людей на то, что фрагменты резонансных происшествий остаются в памяти на всю жизнь, особенно если в них пострадали или погибли дети. Руководитель Госавтоинспекции напомнил, что, если игнорировать Правила дорожного движения, то все желания и мечты могут не исполниться и для этого достаточно всего одного мгновения, одного неверного шага или рискованного маневра.

Присутствующим были продемонстрированы специально подготовленные видеоролики, состоящие из подборки сюжетов с мест дорожных аварий, в которых погибли и получили тяжелые ранения люди.  Молодые люди внимательно слушали эмоциональную речь молодого человека – виновника дорожной аварии который решил покатать на автомобиле после встречи выпускников одноклассников, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения. В тот вечер автоавария унесла жизни всех пассажиров, а он - водитель, остался жив. Водитель признался, как невыносимо жить с мыслью, что именно он виновен в гибели трех человек. 

В заключение сотрудники Госавтоинспекции призвали всех присутствующих к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения, пожелав добрых и безопасных дорог, сообщает пресс-службаГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: БДД Самара

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