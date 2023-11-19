Я нашел ошибку
Главные новости:
V Всероссийский экологический диктант расширяет границы
V Всероссийский экологический диктант расширяет границы
По возможности воздержитесь от использования автотранспорта.
ГИБДД СО: рекомендации в непогоду
В России появится новый сверхзвуковой многофункциональный самолет
Откуда у человека берется вдохновение? Что стоит за плодами творчества?
В СОУНБ состоится встреча с Сергеем Березиным: лекция на тему «Творчество и творческие состояния»
Все внимание болельщиков 63 региона приковано к розыгрышу медалей в танцах на льду.
«Волжский пируэт»: Егор Базин в паре с Елизаветой Худайбердиевой лидируют после ритм-танца
В них приняли участие более 100 молодых спортсменов из России и Республики Беларусь в возрасте до 23 лет.
В Самаре в спорткомплексе «Локомотив» прошли Всероссийские соревнования по фехтованию
Самым важным и ответственным моментом церемонии стало принятие присяги.
В ГУ МВД СО учащихся юридического класса посвятили в кадеты
14 голов: сборная Франции по футболу обыграла команду Гибралтара
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.12
0.17
EUR 96.77
0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В ГУ МВД СО учащихся юридического класса посвятили в кадеты
В Самарской областной детской библиотеке состоится День открытых дверей «Живая классика»
Олимпийский чемпион Максим Опалев проведет в Тольятти мастер-класс для спортсменов региона
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

ГИБДД СО: рекомендации в непогоду

19 ноября 2023 18:38
170
По возможности воздержитесь от использования автотранспорта.

Внимание, по данным Приволжского УГМС завтра  20 ноября в Самарской области ожидается сильный мокрый снег, ветер до 20 м/с.

По возможности воздержитесь от использования автотранспорта.

Госавтоинспекция региона рекомендует автомобилистам соблюдать скоростной режим, боковой интервал и дистанцию до впереди идущих транспортных средств.

Действия каждого участника дорожного движения, в том числе и пешехода, должны быть понятны, предсказуемы и безопасны для всех.

Будьте аккуратны на дороге, не спешите, соблюдайте правила дорожного движения.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГИБДД СО

Теги: БДД Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Соблюдайте установленные законом нормы ПДД РФ, дисциплину и культуру дорожного поведения.
17 ноября 2023, 18:52
С  17 по 19 ноября сотрудники Госавтоинспекции по всей области проведут широкомасштабные рейды 
Соблюдайте установленные законом нормы ПДД РФ, дисциплину и культуру дорожного поведения. Общество
574
Все трассы на время ремонта полностью не перекрывали, автомобильный трафик был сохранен, движение осуществлялось по свободным полосам.
16 ноября 2023, 15:20
Топ-5 самых протяженных дорог, обновленных в Самаре на средства дорожного нацпроекта в 2023 году
Все трассы на время ремонта полностью не перекрывали, автомобильный трафик был сохранен, движение осуществлялось по свободным полосам. Благоустройство
526
Дмитрий Азаров поручил усилить контроль за дорожной ситуацией в связи с погодными условиями.
13 ноября 2023, 15:59
Губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание Правительства
Дмитрий Азаров поручил усилить контроль за дорожной ситуацией в связи с погодными условиями. Политика
748
В центре внимания
Губернатор Дмитрий Азаров заинтересован во всестороннем и объективном расследовании
17 ноября 2023  10:03
Губернатор Дмитрий Азаров заинтересован во всестороннем и объективном расследовании
410
Это крупнейшее деловое событие отрасли, организуемое Министерством транспорта РФ при поддержке Правительства России.
16 ноября 2023  19:17
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в «Транспортной неделе»
682
Дмитрий Азаров обсудил с руководством Росавтодора вопросы реконструкции участков федеральных трасс в Самарской области
16 ноября 2023  13:02
Дмитрий Азаров обсудил с руководством Росавтодора вопросы реконструкции участков федеральных трасс в Самарской области
2878
Татьяна Голикова выразила благодарность руководителям регионов, участвующих в модернизации центров занятости, за большую совместную работу.
15 ноября 2023  16:33
Вице-премьер Татьяна Голикова и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыли новый центр занятости в Самаре
988
Тольяттинцу вручили 200-тысячную Карту жителя Самарской области
15 ноября 2023  13:19
Тольяттинцу вручили 200-тысячную Карту жителя Самарской области
676
Весь список