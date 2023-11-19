ГИБДД СО: рекомендации в непогоду

170

Внимание, по данным Приволжского УГМС завтра 20 ноября в Самарской области ожидается сильный мокрый снег, ветер до 20 м/с.

По возможности воздержитесь от использования автотранспорта.

Госавтоинспекция региона рекомендует автомобилистам соблюдать скоростной режим, боковой интервал и дистанцию до впереди идущих транспортных средств.

Действия каждого участника дорожного движения, в том числе и пешехода, должны быть понятны, предсказуемы и безопасны для всех.

Будьте аккуратны на дороге, не спешите, соблюдайте правила дорожного движения.

Фото предоставлено пресс-службой ГИБДД СО