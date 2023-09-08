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Гараж и участок под деревообрабатывающий цех можно будет приобрести на торгах в Самарской области

8 сентября 2023 10:34
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Гараж и участок под деревообрабатывающий цех можно будет приобрести на торгах в Самарской области

Арестованное судебными приставами имущество можно будет приобрести на торгах 20 и 25 сентября, а также 02 октября 2023 года.

Торги в форме аукциона пройдут 20 и 25 сентября, а также 02 октября 2023 года в 9.00 по московскому времени на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП» (https://www.арест.вэтп.рф). На торги будут выставлены квартиры в г. Самаре и Самарской области площадью от 30 до 102 кв.м и начальной стоимостью от 595 тысяч до 8,6 миллионов рублей.

Также приобрести на торгах можно будет земельный участок для ведения подсобного хозяйства площадью от 400 до 1000 кв.м и стоимостью от 96 до 205 тысяч рублей или один из 3-х жилых домов площадью в 31, 65 и 72 кв.м в Сызранском, Ставропольском или Безенчукском районах Самарской области стоимостью от 543 тысяч до 2,4 миллиона рублей.

Помимо жилых помещений и земельных участков под подсобное хозяйство приобрести можно будет участки под административное здание и деревообрабатывающий цех в г. Новокуйбышевске или гараж в г. Жигулевске.

Также на торгах будет выставлено 19 отечественных легковых автомобилей, Audi, Mitsubishi и Subaru, а также телескопический погрузчик, автокран, грузовой фургон и автобус.

Внимание! Главное Управление ФССП России по Самарской области размещает информацию о проведении торгов, но не проводит непосредственную реализацию имущества. Торги проводит специализированная организация. Узнать более подробную информацию о выставленных на торги лотах можно на сайте организатора торгов: http://atlant-grupp.usluga.me/.

Теги: Судебные приставы

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