Дорогое удовольствие: сколько россияне тратят на развлечения?

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Bankiros.ru провели опрос с целью выяснить, сколько наши сограждане готовы потратить на процедуры красоты и свои развлечения. Кто-то заявил, что не готов тратиться на такие вещи, а некоторые честно признались, что могут потратить все и даже взять кредит.

В большинстве своем, россияне предполагают минимальные затраты на красоту и развлечения. Большинство опрошенных (23%) тратит на эти нужны 5-10% от дохода.

Менее 5% своей зарплаты готовы выкладывать за маникюр и новые удочки 21% граждан. Не потратят ни копейки на это 16% россиян.

3% респондентов признались, что готовы ради этого влезть в долги и даже взять кредит, лишь бы исполнить свое желание.

2% россиян потратят на развлечения 75-100% собственных денег. Больше половины своего дохода на красоту закладывают 1% граждан.