Дмитрий Азаров вручил землякам государственные и региональные награды

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В среду, 27 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил государственные и региональные награды защитникам Отчества, сотрудникам промышленных предприятий, фермерам и аграриям, врачам, педагогам, работникам сферы культуры, представителям общественных организаций и объединений. Словом, землякам, которые своим ежедневным трудом внесли существенный вклад в развитие губернии, а значит и всей России.

«Я рад встрече с замечательными, талантливыми, мужественными земляками – людьми, которые своими делами прославляют наш регион, делают сильнее нашу страну. Каждый из вас когда-то встал на путь верного, преданного служения своему Отечеству, и сегодня продолжает уверенно по нему следовать, – отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к участникам церемонии. – Вашими заслугами Самарская область продолжает устойчиво развиваться, несмотря ни на какие экономические санкции и прочие трудности. Мы по-прежнему в числе регионов-лидеров по многим социально-экономическим показателям, по-прежнему являемся надежной опорой для страны. Добросовестно и усердно работаем над выполнением главной на сегодня для всех нас задачи – достижением Победы. Защищаем безопасность, свободу и мир на российской земле».

Все присутствующие в зале очень многое сделали для развития Самарской области и всей страны. Губернатор отметил героев, которые своим мужеством и отвагой повергают врагов в бегство. Слова благодарности прозвучали в адрес добровольцев, которые восстанавливают мирную жизнь на освобожденных территориях. Признательность глава региона выразил медицинским работникам, спасающим жизни бойцов и мирных граждан, а также труженикам, которые создают надежный, крепкий тыл, усердно работают, чтобы обеспечить армию всем необходимым.

«Низкий поклон каждому, кто приближает Победу, кто сегодня трудится как бы сложно не приходилось», – обратился к землякам Дмитрий Азаров. Именно так поступали отцы, деды и прадеды, герои Великой Отечественной войны. «Мы никогда не предадим их памяти. Отстоим мир и свободу, подаренные ими российской земле. Особые слова признательности – тем, кто с оружием в руках приближает Победу, какой высокой бы ни была за нее цена. Сегодня наши земляки, не страшась ни пуль, ни гибели, сражаются не ради наград, почестей и славы, а во имя торжества правды и справедливости, во имя мирного неба над нашей страной, над родной Самарской областью. Мы гордимся земляками, которые противостоят врагу. Сражаясь за своих родных и близких, за нас с вами, за нашу Родину – великую Россию, они не щадят своих жизней и своим мужеством, самоотверженностью приближают Победу», – отметил губернатор.

Участники специальной военной операции – это Герои нашего времени. В историю региона и страны навсегда вписано имя гвардии младшего лейтенанта Артёма Пономаренко. Во время выполнения боевой задачи рота под его командованием была подвергнута артиллерийскому обстрелу и налету ударных беспилотников. В ходе боя был подбит головной БТР. Артем Пономаренко вытащил трех военнослужащих из горящей машины и прикрыл собой раненного товарища, спас ему жизнь. При этом сам получил ранения несовместимые с жизнью.

«Он не мог поступить иначе. Это характеризует человека, как настоящего патриота, до конца преданного воинскому долгу, своей Родине. Это очень патриотично, это по-российски, по-самарски – не бросать своих и в трудную минуту помогать ближнему, – считает Дмитрий Азаров. – Мы гордимся Артемом Александровичем и никогда не забудем его подвиг. Он пример настоящего мужества, храбрости, чести, патриотизма, любви к своей Родине».

Указом Президента России Владимира Путина за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Артёму Пономаренко присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. Награду глава региона вручил вдове Героя Юлии Пономаренко, сыну Ярославу и дочери Софии, племяннику Максиму.

Память Героя и других защитников Отечества, погибших при исполнении воинского долга, защищая родную землю, дом и детей, участники церемонии награждения почтили минутой молчания.

Юлия Пономаренко отметила, что до последнего не верила, что ее защитнику, мужу присвоено такое высокое звания Героя России. «Он достоин этой награды. Я испытываю большую гордость за своего мужа, за всех бойцов, находящихся в зоне СВО – наших героев, которые защищают нас, чтобы мы жили спокойно и под мирным небом», – поделилась она.

Глава региона отметил, что больно терять парней, вставших на защиту всего, что нам дорого и свято. «Мы твердо знаем, что с такими защитниками Отечества мы обязательно сохраним мирное небо над Самарской областью и обязательно победим. Наш человеческий долг, наша святая обязанность быть опорой и поддержкой для семей военнослужащих, для близких наших героев», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Руководитель области отметил, что враги России ведут нечестную борьбу, покушаясь на жизни простых мирных граждан, совершая атаки, в том числе на самарский регион. «Но у нас есть мощнейшее оружие против этого – наше единство, и оно, уверен, поможет выстоять. Еще никому никогда не удавалось сломить российский народ, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Сегодня всем нам важно сплотиться вокруг нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина, которого мы практически единогласно поддержали на прошедших выборах. При его поддержке мы продолжим усердно трудиться во имя Победы и шаг за шагом создавать будущее нашего родного региона и нашей великой Родины – России».

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующему ортопедическим отделением № 2 Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, кандидату медицинских наук Сергею Литвинову. «Никогда не думал, что я буду отмечен такой высокой наградой. Тем не менее ощущаю очень приятные, возвышенные чувства, – поделился специалист. – Очень рад, что системе здравоохранения региона в последние годы уделяется повышенное внимание. Это касается оснащения современным медицинским оборудованием. Мы можем делать уникальные операции, которые позволяют человеку встать на ноги буквально через два-три дня, чего раньше не было».

За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден ректор Самарского университета государственного управления «Международный институт рынка» Вадим Чумак. «Я хочу искренне поблагодарить Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова за доверие, поддержку и высокую оценку моего труда. Готов и впредь делать все возможное для дальнейшего процветания и развития нашего региона и страны», – обратился он.

За значительный вклад в социально-экономическое развитие региона Почетным знаком губернатора «За труд во благо земли Самарской» награжден председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко. Он отметил, что между организацией и руководством области налажено тесное и конструктивное взаимодействие, которое позволяет создавать уникальные и технологичные проекты в разных сферах. «Самарская область – уникальный регион с точки зрения природы, людей, которые с большой любовью и теплотой относятся к своему родному краю, делают колоссальные усилия для того, чтобы он стал еще лучше. Действительно, за последние 6 лет регион очень сильно преобразился и в этом ваша, Дмитрий Игоревич, заслуга и вашей команды», – обратился он к губернатору.

За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, при участии в боевых действиях и выполнении боевых задач медалью «За доблесть и отвагу» награжден атаман Волжского войскового казачьего общества Константин Давитьян. «Добровольчество присуще именно самарскому характеру. Если мы вспомним историю, самарцы уходили добровольцами защищать Болгарию, освобождать Европу от фашизма в годы Великой Отечественной войны. И сейчас, как наши деды и прадеды, наш добровольческий отряд «БАРС-15» («Ермак») пишет новую историю. Огромную спасибо всем нашим землякам за ту помощь, которую вы нам оказываете – бойцам в зоне СВО. Дмитрий Игоревич, спасибо вам огромное за сохранение нашего отряда. Даю вам слово, что мы не подведем и все поставленные боевые задачи выполним», – отметил он.

Почетной грамотой губернатора Самарской области награждена Юлия Бокурадзе, артистка драмы – ведущий мастер сцены Драматического театра «Грань». Она поблагодарила руководителя региона за поддержку и помощь, которая оказывается при строительстве нового современного здания для театра с пятью сценическими площадками в Новокуйбышевске – малом городе России. «Я благодарю вас, Дмитрий Игоревич, что вы строите для нас наш дом. У нас будет свой теперь Новокуйбышевский театр «Грань». Со всей России едут к нам, чтобы смотреть наши замечательные спектакли. И мы рады и счастливы, что мы трудимся во благо Самарской области», – обратилась она к губернатору.

Сегодня государственные и региональные награды получили более 50 человек. «Благодарю вас за вклад в развитие нашего региона, а значит всей нашей великой и прекрасной России. Я совершенно точно знаю, что успехи и достижения, к которым мы стремимся и достигаем, не были бы возможны без совместной работы большой команды созидателей – жителей Самарской области. Людей, профессиональных, ответственных, неравнодушных, энергичных, отважных, смелых. Людей, которые готовы брать на себя ответственность, защитить самарские семьи, в том числе ценой своей жизни. Вот эта готовность к самопожертвованию, готовность сделать все во имя и во славу российского народа является главным человеческим подвигом. Я вас сердечно благодарю за ваш труд во имя Самарской области и России. Желаю доброго здоровья, успехов, свершений и побед по всем фронтам и направлениям, мирного неба над головой», – обратился к заслуженным и почетным землякам Дмитрий Азаров.

Фото: Юлия Рубцова