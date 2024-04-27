Жители губернии могут принять участие в конкурсе «Моя страна – моя Россия»

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Стартовал XXI Всероссийский конкурс авторских проектов «Моя страна – моя Россия» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Жители всех регионов России могут принять участие и предложить инициативу по развитию своего города. Конкурс направлен на привлечение молодёжи к участию в социально-экономическом развитии российских регионов, городов и сёл, а также на создание социальных лифтов для личностной и профессиональной самореализации.

Более 100 тысяч человек в прошлом году стали участниками Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия». Каждый из них не просто любит малую родину, но знает, как сделать жизнь в своем городе или селе лучше. Проекты участников направлены на развитие местного сообщества, на помощь людям, на поддержку экономики и социальной сферы.

Что даёт участие в Конкурсе:

Возможность рассказать о своём проекте на федеральном уровне;

Возможность внести личный вклад в развитие региона и страны;

Информационная поддержка;

Стажировки и трудоустройство в организациях-партнерах;

Бесплатные образовательные программы в рамках постконкурсного сопровождения;

Знакомство с единомышленниками из разных регионов России;

Торжественное награждение победителей с участием представителей органов государственной власти;

Сертификат на путешествие по России по программе партнёров Конкурса – «Больше, чем путешествие».

Узнать подробности о конкурсе и номинациях 2024 года можно на сайте проекта: https://moyastrana.ru

Фото: moyastrana.ru