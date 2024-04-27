Жители губернии могут принять участие в конкурсе «Моя страна – моя Россия»

Стартовал XXI Всероссийский конкурс авторских проектов «Моя страна – моя Россия» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Жители всех регионов России могут принять участие и предложить инициативу по развитию своего города. Конкурс направлен на привлечение молодёжи к участию в социально-экономическом развитии российских регионов, городов и сёл, а также на создание социальных лифтов для личностной и профессиональной самореализации.
Более 100 тысяч человек в прошлом году стали участниками Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия». Каждый из них не просто любит малую родину, но знает, как сделать жизнь в своем городе или селе лучше. Проекты участников направлены на развитие местного сообщества, на помощь людям, на поддержку экономики и социальной сферы.
Что даёт участие в Конкурсе:
Возможность рассказать о своём проекте на федеральном уровне;
Возможность внести личный вклад в развитие региона и страны;
Информационная поддержка;
Стажировки и трудоустройство в организациях-партнерах;
Бесплатные образовательные программы в рамках постконкурсного сопровождения;
Знакомство с единомышленниками из разных регионов России;
Торжественное награждение победителей с участием представителей органов государственной власти;
Сертификат на путешествие по России по программе партнёров Конкурса – «Больше, чем путешествие».
Узнать подробности о конкурсе и номинациях 2024 года можно на сайте проекта: https://moyastrana.ru
Фото: moyastrana.ru