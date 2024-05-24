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Дмитрий Азаров поздравил сотрудников «Тольяттиазот» с 45-летием компании

24 мая 2024 18:28
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Предприятие является одним из крупнейших производителей минеральных удобрений и химической продукции в России.

В пятницу, 24 мая, Губернатор Дмитрий Азаров поздравил коллектив Акционерного общества «Тольяттиазот» с Днем химика и 45-летием компании. Предприятие является одним из крупнейших производителей минеральных удобрений и химической продукции в России.

«45 лет назад предприятие отгрузило первую тонна аммиака, став самым крупнотоннажным. И сегодня «Тольяттиазот» занимает лидерские позиции в нашей Самарской области, в России и на мировых рынках. Хорошо известна продукция предприятия практически на всех континентах – в 150 странах», – отметил Дмитрий Азаров. Мощности позволяют обеспечить 20 % спроса на российском рынке и 11 % объема мирового экспорта аммиака. Сегодня завод включает в себя 7 агрегатов по производству аммиака и 2 агрегата по производству карбамида.

«Я очень рад тому, что волнения за будущее предприятия, стагнация остались в прошлом. Сегодня коллектив «Тольяттиазот», сохраняя традиции лидерства, вновь развивается опережающими темпами. Это подтверждается колоссальным объемом инвестиций в будущее «Тольяттиазот». Только в прошлом году вложено более 37 млрд рублей, запущен третий агрегат карбамида, который удвоил выпуск карбамида предприятием. И я знаю, что у завода есть планы по строительству новых агрегатов уже в ближайшие годы», – отметил Губернатор.

Кроме того, в предыдущие годы был реализован ряд мероприятий, направленных на увеличение объемов отгрузки аммиака. Напомним, была модернизирована эстакада налива аммиака, смонтированы дополнительные наливные устройства, монтируется схема подключения насосов, увеличен парк подвижного железнодорожного состава более чем на тысяч вагонов цистерн. «Сегодня это позволяет предприятию с уверенностью смотреть в будущее, осуществив первые отгрузки продукции через долгожданный терминал в Тамани, – считает руководитель области. – Десятки лет обсуждений важности, необходимости строительства терминала. Но сегодня компания «Уралхим», «Тольяттиазот», взявшись за дело, в кратчайшие сроки реализовала этот масштабный проект, преодолевая огромное количество преград, сложностей, в том числе санкционных ограничений, с которыми сталкивается вся экономика нашего региона и всей нашей страны».

«Прошлый год для нас был продуктивным. Вчера отгрузили первую партию аммиака на порт Тамань. До конца месяца завершим погрузку корабля здесь, в порту Тольятти – это новый логистический путь. Впереди нас ждет строительство четвертого и пятого агрегата по производству карбамида. Это все уже в работе, площадки подготовлены, ведется устройство инженерных коммуникаций. Мы активно развиваемся», – добавил генеральный директор АО «ТОАЗ» Анатолий Шаблинский.

Несмотря на беспрецедентные по своему масштабу несправедливые санкции, по факту – экономическую войну, которая развязана в отношении России, предприятия активно развиваются – как в Самарской области, так и по всей стране в целом. «Мы приняли вызов и отвечаем на него опережающими темпами развития, что подтверждается статистическими данными, в том числе по нашей прекрасной Самарской области», – отметил Дмитрий Азаров.

Глава региона напомнил, что индекс промышленного производства по итогам прошлого года в регионе составил 109 %, что выше среднероссийских показателей. При этом в обрабатывающей промышленности рост составил 116 %. А инвестиции в основной капитал составили больше полутриллиона рублей – это рекорд в истории Самарской области. «Эти и многие другие экономические показатели говорят о том, что наш регион благодаря людям труда, настоящим профессионалам своего дела, не только принимает вызов, но и успешно преодолевает все сложности, которые наши недруги пытаются нам создать. Сердечно благодарю вас за труд, дело, которому вы служите целыми династиями, за преданность родному предприятию», – обратился Дмитрий Азаров к сотрудникам завода.

Слова благодарности руководитель региона выразил коллективу «Тольяттиазот» за благотворительную деятельность, поддержку спорта, реализацию программы помощи образовательным учреждениям города и Тольяттинскому государственному университету. Предприятие организовало шефство над Комсомольским районом Автограда и активно поддерживает общественные проекты. «Мы заботимся о наших людях. Мы понимаем, что будущее в наших детях и нам нужно их подготовить», – подчеркнул Анатолий Шаблинский.

Большое внимание акционерное общество уделяет социальной политике и созданию благоприятных условий труда для работников. «Предприятие заботится о своих сотрудниках – главном достоянии «Тольяттиазот», – отметил Дмитрий Азаров. – Сердечно благодарю ветеранов предприятия, которые передают свой опыт новым поколениям работников». Отдельные слова признательности в адрес сотрудников прозвучали за поддержку защитников Отечества в зоне специальной военной операции, помощь их семьям. «Это наш святой долг. В «Тольяттиазаот» это понимает каждый», – уверен Губернатор.

Лучшим сотрудникам предприятия, которые сделали значительный вклад в развитие химической отрасли региона и страны, а также родного предприятия, Дмитрий Азаров вручил государственные и региональные награды. «Хочу вам пожелать новых успехов, повышения уровня благосостояния, свершений и побед по всем фронтам и направлениям», – заключил Губернатор, обращаясь к трудовому коллективу «Тольяттиазот».

 

Фото:  пресс-служба правительства СО

Теги: Дмитрий Азаров Тольятти

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