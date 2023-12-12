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Дмитрий Азаров проверил готовность нового здания правопорядка в Тольятти

12 декабря 2023 22:27
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Объект начнёт работу в январе 2024 года.

Объект возвели в Центральном районе города в сжатые сроки – строительство велось менее года. Сегодня основные работы завершены, сейчас техническая готовность центра правопорядка площадью 2 707 кв. м составляет 99 %.

- Я рад, что здесь такая командная работа, есть результат, и в сжатые сроки уложились, - отметил губернатор.

Глава Тольятти Николай Ренц доложил главе региона о работах по благоустройству прилегающей территории. Дмитрий Азаров поручил продумать концепцию комплексного развития пространства.

В здании правопорядка разместится прокуратура Центрального района города, прокуратура Тольятти и прокуратура Ставропольского района Самарской области. Объект начнёт работу в январе 2024 года.

Прокурор г. Тольятти Александр Диденко отметил, что новое здание соответствует всем современным требованиям, здесь будут комфортные условия как для сотрудников, так и жителей.

- Условия созданы замечательные, комфортные. Здание отвечает всем современным требованиям. У каждой прокуратуры будет своя отдельная комната приема граждан. Специализированные помещения предусмотрены. Много внимания уделено вопросу доступа маломобильных групп населения.

Он также поблагодарил Правительство Самарской области за строительство Дома правопорядка в центре города.

- С точки зрения логистики посетителям органов прокуратуры будет комфортно добираться, транспортное сообщение хорошее, - рассказал Александр Диденко. - В первую очередь мы осуществляем свою функцию для защиты прав граждан, поэтому для них здесь созданы все условия.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Дмитрий Азаров Тольятти

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