Дмитрий Азаров провел совещание по развитию инвестиционных площадок в Самарской области

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В пятницу, 19 апреля, губернатор Дмитрий Азаров, работая в Ставропольском районе, провел совещание по вопросам развития особой экономической зоны «Тольятти», а также индустриальных и логистических парков в Самарской области. В нем приняли участие руководители инвестиционных площадок, профильных министерств и главы муниципалитетов.

«Конечно, сегодня те результаты, которые показывает особая экономическая зона «Тольятти», являются серьезным вкладом в экономику городского округа и региона, - отметил Дмитрий Азаров, открывая совещание, - Неслучайно многие жители говорят о четвертом рождении Тольятти и связывают это, в том числе, с действием ОЭЗ и технопарка «Жигулевская долина».

Генеральный директор АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Тольятти» (ОЭЗ «Тольятти») Сергей Андреев доложил, что сегодня резидентами ОЭЗ являются 36 компаний, 19 производств уже запущены в работу. Среди отраслей, представленных на площадке, - производство автокомпонентов, строительных материалов, газов и газового оборудования, упаковки, пищевых продуктов, а также фармацевтика, металлообработка, логистика. С 2021 года инвесторы вложили в развитие производств в ОЭЗ 32,783 млрд рублей, из них 11,4 млрд рублей было привлечено в прошлом году. Создано 2700 новых рабочих мест.

Руководитель ОЭЗ «Тольятти» подчеркнул, что активному развитию инвестиционной площадки способствуют не только федеральные преференции и льготы, предусмотренные в нашей стране для инвесторов, но и региональные меры поддержки и усилия по созданию комфортных условий для их работы. ОЭЗ «Тольятти» входит в число наиболее эффективных особых экономических зон в стране.

«Мы, вне всякого сомнения, должны сохранить динамику развития. Есть высокие оценки, в том числе на уровне Правительства Российской Федерации, наших усилий по привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, запуску новых проектов, их эффективности», - сказал губернатор Самарской области. - Коллеги, здесь не оценки сами по себе важны, а тот вклад, который уже сегодня вносят работающие в ОЭЗ предприятия в экономику нашего региона, а значит, и всей страны».

Развитие тольяттинской инвестиционной площадки находится под личным контролем главы региона. Напомним, в феврале 2023 года губернатор представил Министру экономического развития РФ Максиму Решетникову планы строительства инфраструктуры третьей очереди ОЭЗ «Тольятти». Максим Решетников поддержал предложение Дмитрия Азарова, отметив эффективность и успешные результаты работы ОЭЗ, а также работу региона по созданию новых условий для инвесторов. По итогам встречи были достигнуты договоренности по развитию инфраструктуры ОЭЗ Самарской области.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы строительства третьего этапа ОЭЗ. Новая площадка разместится около автодороги «Ягодное – Тольятти», к западу от второй очереди, и займет территорию порядка 216 гектаров. Строительство новой очереди с созданием всей необходимой инженерной инфраструктуры позволит привлечь еще больше инвесторов. Прогнозируется, что в течение 3 лет на третьей очереди ОЭЗ разместится более 15 новых резидентов, объем их инвестиций составит свыше 30 млрд рублей, будет создано 2000 новых рабочих мест.

Кроме того, были рассмотрены вопросы, связанные с реализацией в ОЭЗ «Тольятти» новых инвестиционных проектов. Генеральный директор ОЭЗ «Тольятти» Сергей Андреев отметил, что в этом году на площадке ожидается появление 5-6 новых резидентов.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов доложил о развитии индустриальных и логистических парков в Самарской области. В настоящее время в регионе работают индустриальные парки «Преображенка», «Чапаевск», логистические парки «Преображенка 2», «Новосемейкино», а также индустриальный парк в ОЭЗ «Тольятти», созданные по инициативе и при непосредственном участии Правительства региона. Участники совещания обсудили также перспективы создания нового индустриального парка «Самара», который разместится в Красноглинском районе областного центра.

На совещании отдельно рассмотрели возможность реализации инвестиционных проектов по компетенциям, которых еще нет на территории России. «Это потребует дополнительных усилий, в том числе по созданию инфраструктуры», - отметил губернатор.

Фото: Андрей Савельев, информационное агентство «СОВА»