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Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры Самарской области

12 января 2023 10:59
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Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры Самарской области

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры Самарской области!

Прокурорский корпус нашего региона всегда отличали высочайший профессионализм, верность служебному долгу, высокая ответственность за результаты своего труда. И сегодня эти качества, передаваемые из поколения в поколение, помогают работникам прокуратуры достойно выполнять поставленные перед ними задачи.

Жители Самарской области высоко ценят ваши усилия, направленные на координацию деятельности правоохранительных структур в сфере борьбы с преступностью, противодействие коррупции, создание комфортных условий для ведения бизнеса. Приоритетным направлением остается надзор за реализацией национальных проектов, соблюдением трудового законодательства.

Мобилизуя все силы и ресурсы для укрепления законности и правопорядка, вы и в сегодняшних непростых условиях надежно защищаете интересы государства, права и свободы наших граждан.

Искренне благодарю ветеранов ведомства, многие годы отдавших служению Фемиде, сотрудников прокуратуры, бережно хранящих и преумножающих традиции своих предшественников, за качественное выполнение своих профессиональных обязанностей, стремление обеспечить строгое соблюдение буквы и духа закона.

Сейчас, в условиях действующего режима базовой готовности главная совместная задача для всех ведомств и органов власти – обеспечить безопасную жизнь наших земляков, свести к минимуму все угрозы, создать условия для дальнейшего развития самарского региона. Не сомневаюсь, что ради этих целей сотрудники прокуратуры мобилизуют все силы и ресурсы. Региональное правительство и дальше будет оказывать вам всю необходимую поддержку.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе на благо нашего Отечества – великой России!

Губернатор Самарской области  Д.И.Азаров

Теги: Дмитрий Азаров

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