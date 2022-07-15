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Дмитрий Азаров поручил организовать в школе в Шигонах музей славы

15 июля 2022 13:11
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Дмитрий Азаров поручил организовать в школе в Шигонах музей славы

Такое поручение Губернатор Дмитрий Азаров дал во время рабочей поездки в Шигонский район в ходе осмотра школы в селе Шигоны. В этой школе учился командир роты связи капитан Дмитрий Афанасьев, погибший в ходе специальной операции на Украине. В канун Дня Победы на фасаде образовательного учреждения был создан мурал в память о воине, защищавшем Родину. Ведется работа по присвоению школе имени героя.

Как рассказывают педагоги школы – учителя героя, Дмитрий мечтал стать офицером с юных лет, был участником военно-патриотического клуба «Виктория» в Шигонах, затем окончил Санкт-Петербургскую академию связи.

За плечами военного было освобождение Крыма в 2014 году, участие в военных действиях в Сирии в 2019 году. Весной этого года он отправился на Донбасс, где погиб при исполнении воинского долга. Указом Президента России Владимира Путина Дмитрий Афанасьев был награжден Орденом Мужества посмертно.

«Замечательный парень, активный, общительный, учился на «четверки» и «пятерки», участвовал в соревнованиях, - вспоминает Дмитрия Афанасьева директор образовательного учреждения Алевтина Малых. – Сегодня он является примером для многих наших ребят, которые поступают в военное училище, чтобы защищать нашу Родину».

Открытие мурала, которое состоялось 8 мая, стало знаковым событием не только для школы, но и для всех жителей села, рассказывает глава Шигонского района Сергей Строев.

«Дмитрий Алексеевич – наш земляк, который вырос здесь, учился в этой школе. И мы гордимся этим, гордимся героями, которые защищают сегодня наше ОтечествоЕженедельно в школах проводятся классные часы по патриотическому воспитанию. Наша задача – вырастить настоящих патриотов», - сообщил глава района.

Осмотрев школу и возложив цветы к муралу, Губернатор отметил необходимость создания в образовательном учреждении музея славы, важными экспонатами которого стали бы личные вещи Дмитрия Афанасьева. А в классе, где он учился, Губернатор поручил установить памятный информационный стенд. Сейчас музей создан в другом корпусе образовательного учреждения, но важно создать экспозицию и в здании, где провел школьные годы герой. 

Сейчас в школе учится 720 ребят. В образовательном учреждении функционирует «Точка роста», где созданы условия для реализации основных и дополнительных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. Также есть возможности для занятий спортом и творчеством: школьники занимаются в детско-юношеской спортивной школе, «Детском епархиальном образовательном центре», созданном при храме во имя Архистратига Михаила.

Благочинный церквей Шигонского округа протоиерей Николай Кибалюк рассказал, что в центре занимаются около 200 ребят, для них преподаются основы православной культуры, работают кружки по разным направлениям - танцы, рисование, вышивание, английский язык, подготовка детей к школе, проводит занятия логопед. Творческий коллектив детского епархиального образовательного центра завоевывает призовые места на различных конкурсах.

Глава региона отметил важную роль педагогов и наставников в образовательном процессе и обратил внимание на их бережное отношение к порядку в школе и учреждениях дополнительного образования. 

Теги: Дмитрий Азаров

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