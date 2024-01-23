Для 45% компаний в Самаре опыт индивидуального предпринимательства у соискателей является недостатком

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К бывшим индивидуальным предпринимателям лояльнее компании крупного бизнеса. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний из Самары.

Опыт бывших бизнесменов, переходящих в наемные работники, для 45% компаний Самары является недостатком: «Это не исполнители уже. Неуправляемы»; «Им трудно перестроиться на работу в найме. Завышенные ожидания»; «Отсутствуют навыки: подчиняемость, соблюдение режима труда и отдыха»; «В основном пытаются за счет работодателя реанимировать свой бизнес».



Только в каждой девятой компании опыт предпринимательства эйчары называют преимуществом соискателя, причем чаще всего такой бэкграунд считают плюсом в малом бизнесе (15%).



31% эйчаров уверяют, что опыт ведения своего бизнеса никак не влияет на трудоустройство. Наиболее лоялен к бывшим ИП крупный бизнес: 47% работодателей утверждают, что относятся к таким соискателям без предубеждений.

Время проведения: 9—19 января 2024 года