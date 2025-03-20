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Диетолог назвала вызывающие бессонницу продукты

20 марта 2025 20:46
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Вечерний прием пищи может негативно повлиять на сон, например, если в него входят продукты с высоким содержанием кофеина.

Вечерний прием пищи может негативно повлиять на сон, например, если в него входят продукты с высоким содержанием кофеина. О том, какая еда может вызвать бессонницу, «Известиям» рассказала врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева.

«Хотелось бы отметить, что высоким содержанием кофеина отличаются не только кофе и крепкий чай, но и шоколад. Поэтому, если вы хотите заснуть без проблем, я бы рекомендовала исключить этот продукт в вечернее время», — посоветовала она.

Также Михалева отметила, что в вечернее время стоит исключить жирную пищу — фастфуд, жареные продукты, жирное мясо и соусы. Они требуют длительного переваривания, заставляя работать органы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) долгое время. Кроме того, такая пища может вызвать неприятные ощущения в ЖКТ. Всё это может помешать нормальному сну, подчеркнула диетолог.

«Не только жирная пища опасна в этом плане. На качество сна может повлиять и избыток белка в ужине. Это также стимулирует пищеварительные процессы и провоцирует ощущение тяжести в желудке, что, конечно, никак не способствует засыпанию», — рассказала Михалева.

Диетолог подчеркнула, что лучше ужинать за 2–3 часа до сна. Если поесть позже, активность пищеварения и выделение гормонов, регулирующих метаболизм (инсулина, глюкагоноподобного пептида), могут нарушить естественные процессы подготовки организма ко сну, объяснила она.

Теги: Медицина

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