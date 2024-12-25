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Дед Мороз специального назначения поздравил детей самарских росгвардейцев

25 декабря 2024 12:06
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Дед Мороз специального назначения поздравил детей самарских росгвардейцев

В Самаре прошла благотворительная новогодняя елка, организованная для детей сотрудников, военнослужащих и гражданских служащих регионального Управления Росгвардии. Более трехсот детей и взрослых собрались на елку, чтобы окунуться в мир сказок и новогодних чудес.
 
Праздничное мероприятие прошло во Дворце культуры железнодорожников имени А.С. Пушкина при поддержке Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самары. Музыкальное сопровождение праздника обеспечил военный духовой оркестр Росгвардии.
 
Новый год – это самое настоящее волшебство, время исполнения желаний и хорошего настроения. Для гостей праздника росгвардейцы подготовили много сюрпризов. Но покорила сердца детей и взрослых служебная собака по кличке Барби. Минно-разыскная бельгийская овчарка малинуа, недавно вернувшаяся из служебной командировки, стала настоящей звездой. Каждый ребенок хотел ее погладить, пожать ей лапу и поблагодарить за службу.
 
Новогоднее представление продолжилось шумным хороводом вокруг красивой елки в компании Деда Мороза специального назначения и Снегурочки. Для детей  и взрослых был организован сладкий стол. Конкурсы, песни и стихи не оставили равнодушным ни одного ребенка.
 
По поручению начальника Управления Росгвардии по Самарской области полковника полиции Евгения Панкова детей и их родителей с наступающими новогодними праздниками поздравил полковник Василий Суржок. Он  пожелал всем участникам елки верить в себя и свои силы, постигать новое и развивать собственные таланты, а также ярких и интересных событий, веселых приключений, верных друзей и мудрых наставников.
 
Далее участников новогоднего представления пригласили в зрительный зал. Театр для детей и молодежи «Мастерская» подготовил тематический сюрприз — спектакль «По щучьему велению». В завершение мероприятия все ребята получили наборы сладостей.

Теги: Росгвардия

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