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Больше трети россиян ездили в командировки за границу

29 января 2024 13:00
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Больше трети россиян ездили в командировки за границу

Аналитики Авито Работы провели опрос более 10 000 респондентов и выяснили, что чуть больше трети (37%) россиян регулярно ездят в командировки. При этом за последний год 35% выезжали заграницу по рабочим делам. Однако, почти две трети работающих россиян не выезжает в командировки, их доля составила 63%. Чаще в командировках бывают мужчины, нежели женщины (45% против 29%).

Почти треть россиян (31%) ответили, что отправляются в командировки несколько раз в год (1-3 раза). Четверть опрошенных респондентов (25%) ответили, что совершают рабочие поездки 1-3 раза в полугодие. Реже 1 раза в год — 19%. 17% работающих россиян отметили, что их направляют в командировки 1-3 раза в месяц, а лишь 5% — каждую неделю.

Какие специалисты чаще всего отправляются в командировки (каждую неделю)

 

Сфера деятельности

Доля респондентов, %

IT, интернет, телеком

12%

Транспорт, логистика, доставка

10%

Сельское хозяйство и агропромышленность

8%

Среди людей, которые ездят в командировки, 45% отметили, что любят такие поездки, потому что им нравится посещать новые места. 29% также отметили, что им нравится общаться с коллегами и партнерами из других регионов, а 37% бывает приятно сменить рабочую обстановку. Интересно, что 18% опрошенных считают, что командировка — это хороший повод лучше узнать коллег.

Согласно проведенному опросу, Москва — наиболее часто посещаемый город во время командировок среди работающих россиян. За последний год в столицу в приезжало более трети (38%) командируемых. Санкт-Петербург во время рабочих поездок посетили 25% работающих россиян. Равнозначно респонденты ответили, что ездили в командировки в Казань и Краснодар (оба по 17%). Аналогично, по 15% респондентов указали, что направлялись по работе в Екатеринбург и Сочи. Сегодня эти города становятся центрами производственных и деловых активностей страны и притягивают работающих россиян.

Главными целями поездок в командировки в другие города страны стали: работа на удаленных объектах (43%), прохождение обучения (35%), посещение отраслевых и  профессиональных мероприятий (24%), встречи с командой (22%), встречи с клиентами, бизнес-партнёрами и инвесторами (21%), открытие новых офисов (10%).

Почти половина опрошенных в возрасте 35-44 лет (48%) отправлялись работать на объекты, более трети (39%) специалистов от 18 до 24 лет отметили, что целью их командировок являлись встречи с командой и посещение филиалов, а 26% в возрасте 25-34 лет указали, что в командировках проходили обучение. Россияне в возрасте 45-54 лет чаще отвечали (24%), что направлялись в командировки для посещения отраслевых и профессиональных мероприятий.

Большинство (72%) отметили, что ездили в командировки только по России — этот ответ чаще всего выбирали представители сфер производства (80%), строительства и недвижимости (80%), традиционной торговли (79%). Доля тех, кто ездил в течение прошлого года в командировки в страны СНГ, составила 10%. Столько же процентов (10%) во время работы посещали Турцию, 8% ездили в Азию, а 7% — в Европу.

 

Теги: Опрос

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