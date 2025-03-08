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8 марта – праздник цветов, сладостей и стереотипов

8 марта 2025 12:25
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8 марта – праздник цветов, сладостей и стереотипов

Исследовательский центр FEEDBACK провел социологический опрос о том, какие смыслы вкладывают россияне в празднование Международного женского дня. Результаты показывают, что, несмотря на традицию поздравлять женщин с «праздником весны и красоты», для многих этот день становится поводом задуматься о реальном положении женщин в обществе.

 

Уместные подарки

 

74% россиян признаются, что всегда стараются создать праздничную атмосферу в Международный женский день, проявляя внимание и заботу к близким. 61% отмечает 8 Марта в кругу семьи, 52% – проводит время за просмотром тематических фильмов и сериалов.

 

Респондентам также предложили поделиться мнением об уместности подарков. Только 3% опрошенных считает, что одаривать в этот день не обязательно, а 60% подтверждают, что готовят и вручают презенты женщинам. Абсолютным лидером среди наиболее популярных и уместных подарков стали цветы (84%), больше половины россиян (57%) даже думают, что 8 марта – коммерческий праздник, существующий для продажи цветов и подарков. По мнению участников опроса, на втором месте по уместности и популярности оказались, подарочные сертификаты (57%), третье заняли сладости (52%). Ювелирные украшения и совместно проведенное время выбирают в 49% и 48% случаев, 44% голосов набрали косметические средства. Деньги и туристические путевки стали более редким выбором – 27% и 24% соответственно. Книги и гаджеты выбирают еще реже – те и другие получили по 18% голосов, а бытовая техника (17%) оказалась вовсе самым непопулярным вариантом.

 

Праздник стереотипов

8 Марта в России — день, когда принято выражать любовь и признательность женщинам. Важность этой даты подтверждают 62% населения. 74% опрошенных стараются создать атмосферу праздника, чтобы порадовать близких. Чаще всего 8 Марта россияне отмечают за ужином в кругу семьи (61%).

Подавляющее большинство респондентов (90%) считают, что в этот день нужно поздравлять не только матерей, но всех женщин. 48% участников опроса замечают, что медиаконтент, связанный с 8 марта, чаще подчеркивает стереотипы о женственности и заботливости, оставляя в стороне темы социальной роли женщин, их достижений и проблем в современном обществе. Так, актуальные проблемы женщин и вызовы феминистского движения оказались самыми непопулярными тематиками для праздничного контента, набрав всего 7%.

Не легче, чем мужчинам

Равноправие полов в стране признают 64% россиян, 59% респондентов уверены, что женщины могут совмещать успешную карьеру и счастливую семью, 48% не согласны, что россиянки расчетливы и меркантильны. При этом 66% не считают, что женщинам в России живется легче, чем мужчинам.

«Наше исследование показывает, что для каждого второго россиянина Международный женский день — это не только праздник, но и повод напомнить обществу о проблемах, с которыми женщины сталкиваются ежедневно. Одна из таких – недостаточная защита от домашнего насилия. 54% опрошенных уверены, что в современной России эта тема остается актуальной», – руководитель департамента социологии аналитического центра FEEDBACK Михаил Штырев.

Противоречивый идеал

Несмотря на признание равноправия, независимости женщин и важности решения их социальных проблем, исследование выявило парадокс в восприятии образа идеальной современной россиянки. Несмотря на то, что ее главным качеством участники опроса назвали человечность (72%), за естественность и ухоженность проголосовали 69% и 68% соответственно. Так,  внешность женщин обогнала по значимости все другие личностные, эмоциональные и интеллектуальные качества, а самым непопулярным стала креативность (30%)*.

Исследование проводилось аналитическим центром FEEDBACK в декабре 2024 года. Выборка: 2 020 человек, география: вся Россия, возраст респондентов: от 14 до 64 лет. Методология: онлайн-анкетирование, фокус-группа.

* – вопрос с множественным вариантом ответа

Теги: Опрос

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