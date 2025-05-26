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56% россиянок сталкивались с неприятными разговорами о беременности

26 мая 2025 11:14
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56% россиянок сталкивались с неприятными разговорами о беременности

Международная сеть студий балета и растяжки LEVITA провели исследование на тему тактичности разговоров о зачатии. Эксперты выяснили, сколько женщин сталкивались с нарушениями вежливости и этики в вопросах будущего материнства, узнали кто чаще всего задевает такими разговорами и какие фразы самые неприятные.

По результатам исследования выяснилось, что более половины опрошенных женщин сталкивались с невежливыми вопросами в разговорах о зачатии ребенка (56%). Четверть участниц не помнят нарушений норм этики, еще 18% говорят, что бестактность случалась, но очень редко.

Кто чаще был бестактным в вопросах зачатия?

Среди тех, кто сталкивался с нарушением этики в вопросах материнства, чаще всего испытывали дискомфорт в общении с родными (35%). На втором месте по неловким вопросам и неуместным комментариям – медицинские работники (34%). Удивительно, но малознакомые люди на третьем месте по частоте неудобных вопросов на темы зачатия ребенка (33%). Часть респондентов отметили, что дискомфорт доставляли в целом общественные ярлыки вокруг темы рождения детей (25%). Еще четверть сообщили, что все окружение в целом могло допустить бестактность в данной теме (23%). Друзья нарушали границы вежливости гораздо реже – эту категорию выбрало только 10% респондентов.

Самым неприятным в разговорах на темы будущего материнства были навязчивые советы тогда, когда их не просят (50%). Поучительный тон и давление на втором месте по причинению боли в темах о зачатии для женщин (38%). Еще треть сообщили, что особенно неприятны для них слишком частые, навязчивые вопросы о детях (30%). На неэтичные шутки пожаловались 22% респондентов.

«Зачатие малыша – это тема важная, тонкая, глубокая, а иногда очень болезненная и ранящая. Где эта грань и как не перейти ее в беседе с подругой или дочерью? Мы решили выяснить, какие вопросы для женщин болезненные, а какие слова они хотят слышать, когда задумываются о материнстве. Мне самой очень близка эта тема. Уже около десяти лет наша семья мечтает о зачатии малыша, поэтому я слышала много неуместных советов, колкостей, вопросов о детях, которых пока нет. Поэтому все фразы и ярлыки до боли знакомы. Надеюсь, со временем в нашем обществе будет больше тактичности и бережного отношения к темам зачатия», – комментирует Ксения Гуфранова, соосновательница международной сети студий балета и растяжки LEVITA и благотворительного фонда LELEA.

Как мы разговариваем на темы зачатия?

Самый частый неприятный вопрос, который слышали женщины в разговорах о материнстве: «Почему у вас еще нет детей?». К другим «народным» неэтичным фразам отнесли: «часики-то тикают» и «скоро будет поздно». Каждую из них отметили по трети опрошенных женщин. Еще 18% помнят частые комментария о «стакане воды, который некому будет подать», а другим 16% женщинам говорили «рожай хотя бы для себя». И замыкает рейтинг устойчивых колкостей вопрос: «Вы случайно не чайлдфри?»

Кроме этих фраз участницы опроса рассказали, что часто слышали в свой адрес неприятный термин «старородящая». Другие сообщили, что во время обсуждения материнства их обижали следующие вопросы и комментарии: «зачем тебе дети, поживи для себя», «зачем тебе так много детей», «что-то поздно собрались», «когда за вторым», «отпусти и все получится», «ты, наверное, чем-то болеешь», «рожай, хочу дожить до внуков», «без детей разве жизнь», «муж уйдет к той, что родит».

Что хотят услышать женщины, когда речь заходит о будущем материнстве?

Большинство участниц опроса в период, когда они стремились стать матерью, ждали принятия и поддержки от близких при любом сценарии (59%). Другие мечтали, чтобы вопросов и советов о деторождении от окружения вообще не было (40%). Примерно треть ожидают от близких помощи в поисках лучших специалистов по репродуктивным проблемам (31%), слов поддержки (30%) и искреннего участия (29%). Еще 23% опрошенных женщин говорят, что их поддерживают реальные истории женщин, которые прошли через сложности зачатия и справился.

Теги: Опрос

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