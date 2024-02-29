44% россиян работали в отпуске за последние три года

Я нашел ошибку
Главные новости:
Дом горел рано утром в Октябрьске
Дом горел рано утром в Октябрьске
В Тольятти пенсионерка не стала жертвой мошенников благодаря агенту по недвижимости
В Тольятти пенсионерка не стала жертвой мошенников благодаря агенту по недвижимости
Никита Михалков представил самарцам свой спектакль «12»
Никита Михалков представил самарцам свой спектакль «12»
На букеты и подарки к 8 Марта самарцы в этом году потратят в среднем 7400 рублей
На букеты и подарки к 8 Марта самарцы в этом году потратят в среднем 7400 рублей
В 2024 году обновлена программа для участников круизов с посещением ООПТ
В 2024 году обновлена программа для участников круизов с посещением ООПТ
МОК заявил, что не будет выдвигать новые требования по допуску России на ОИ-2024
МОК заявил, что не будет выдвигать новые требования по допуску России на ОИ-2024
Самарские студенты и волонтёры проверили свой интеллект
Самарские студенты и волонтёры проверили свой интеллект
Чемпионатное движение по профмастерству «Абилимпикс» поможет вернуться к мирной жизни ветеранам СВО
Чемпионатное движение по профмастерству «Абилимпикс» поможет вернуться к мирной жизни ветеранам СВО
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.87
-0.17
EUR 99.45
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Лауреаты Грушинских фестивалей выступят в гала-концерте Всероссийского слета бардовского движения на выставке «Россия»
История изобретения печатных машинок»: новая выставка в Самарской областной библиотеке
В областной библиотеке расскажут о становлении ключевого парфюмерно-косметического предприятия Самары
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

44% россиян работали в отпуске за последние три года

29 февраля 2024 09:10
155
44% россиян работали в отпуске за последние три года

Исследование Авито Работы показало, что за последние три года 44% россиян хоть раз работали во время своего отпуска. Четверть из них делали так 1-2 раза, а 9% — 3-4 раза за три года. Еще 10% опрошенных отметили, что более 4 раз вовлекались в рабочие процессы во время отпуска. Интересно, что по результатам аналогичного исследования платформы в марте 2023, процент работающих в отпуске россиян был ниже — тогда этот ответ выбрали 40% респондентов.

В вопросе work-life balance работающие россияне стали более сознательными. За последние три года выросло количество опрошенных, которые не готовы включаться в работу в отпуске. Если в прошлом исследовании доля ответивших так составляла 43%, то в текущем — 47%. Кроме того, если в прошлогоднем опросе рабочие чаты из отпуска мониторили 43% респондентов, по результатам нового за деловой коммуникацией во время отдыха следят уже 38%.

Наблюдение за рабочими переписками даже на отдыхе свойственно в большей степени специалистам сфер маркетинга, рекламы и PR (55%), туризма и HoReCa (48%), фитнеса и салонов красоты (47%), а также онлайн-торговли (46%). Старательно игнорируют сообщения в чатах сотрудники производства и сырья (46%. 

При возникновении рабочих вопросов больше половины (60%) россиян принимают звонки и отвечают на сообщения коллег, находясь в отпуске. Чаще других помогают коллегам на отдыхе специалисты из Краснодарского края (69%). В разрезе сфер такой же позиции придерживаются сотрудники образования и науки (65%). В зависимости от возраста отношение к балансу между работой и отдыхом тоже отличается. Например, среди зумеров 18-24 лет общаются по задачам с коллегами во время отпуска 51% респондентов, а среди специалистов старшего возраста 45-54 лет этот показатель значительно выше — 63%.

Интересно, что 67% респондентов и сами беспокоят коллег, находящихся в отпуске. На постоянной основе из-за необходимости так делают всего 3% опрошенных. Каждый пятый (20%) россиянин иногда пишет людям в отпуске, а 45% делают это очень редко. Никогда не беспокоят своих коллег на отдыхе треть участников исследования (33%).

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Полисом ДМС пользуются только 55% застрахованных работодателем самарцев
29 февраля 2024, 09:35
Полисом ДМС пользуются только 55% застрахованных работодателем самарцев
16% не успевают посещать врачей. Общество
156
8 из 10 соискателей в Самаре проверяют работодателей перед трудоустройством
28 февраля 2024, 10:12
8 из 10 соискателей в Самаре проверяют работодателей перед трудоустройством
Больше всего тех, кто собирает и тщательно анализирует информацию о будущем месте работы, среди горожан с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц. Общество
278
Жители ПФО поставили оценки своей зарплате, руководству, соцпакету
28 февраля 2024, 09:49
Жители ПФО поставили оценки своей зарплате, руководству, соцпакету
41% опрошенных устраивает расположение офиса компании или промплощадки, где они работают. Экономика
297
В центре внимания
В нем приняли участие порядка ста специалистов – это разработчики БАС, руководители компаний, научные работники и потенциальные потребители продукции.
28 февраля 2024  16:15
Дмитрий Азаров провел совещание с самарскими производителями беспилотников
505
В Самаре состоится финал «Российско-иранского творческого марафона Культурная дипломатия»
28 февраля 2024  13:39
В Самаре состоится финал «Российско-иранского творческого марафона Культурная дипломатия»
440
Комиссия Генеральной прокуратуры Российской Федерации проведёт приём граждан в Самаре
28 февраля 2024  13:19
Комиссия Генеральной прокуратуры Российской Федерации проведёт приём граждан в Самаре
440
На «Станкозаводе» в Самаре пройдет большой весенний маркет с участниками со всей области
28 февраля 2024  11:02
На «Станкозаводе» в Самаре пройдет большой весенний маркет с участниками со всей области
455
Один из вопросов, который обсуждался на губдуме, – возвращение в госсобственность ряда объектов на территории региона, ранее перешедших в частные руки.
27 февраля 2024  16:41
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Самарской Губернской Думы
584
Весь список