44% россиян работали в отпуске за последние три года

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Исследование Авито Работы показало, что за последние три года 44% россиян хоть раз работали во время своего отпуска. Четверть из них делали так 1-2 раза, а 9% — 3-4 раза за три года. Еще 10% опрошенных отметили, что более 4 раз вовлекались в рабочие процессы во время отпуска. Интересно, что по результатам аналогичного исследования платформы в марте 2023, процент работающих в отпуске россиян был ниже — тогда этот ответ выбрали 40% респондентов.

В вопросе work-life balance работающие россияне стали более сознательными. За последние три года выросло количество опрошенных, которые не готовы включаться в работу в отпуске. Если в прошлом исследовании доля ответивших так составляла 43%, то в текущем — 47%. Кроме того, если в прошлогоднем опросе рабочие чаты из отпуска мониторили 43% респондентов, по результатам нового за деловой коммуникацией во время отдыха следят уже 38%.

Наблюдение за рабочими переписками даже на отдыхе свойственно в большей степени специалистам сфер маркетинга, рекламы и PR (55%), туризма и HoReCa (48%), фитнеса и салонов красоты (47%), а также онлайн-торговли (46%). Старательно игнорируют сообщения в чатах сотрудники производства и сырья (46%.

При возникновении рабочих вопросов больше половины (60%) россиян принимают звонки и отвечают на сообщения коллег, находясь в отпуске. Чаще других помогают коллегам на отдыхе специалисты из Краснодарского края (69%). В разрезе сфер такой же позиции придерживаются сотрудники образования и науки (65%). В зависимости от возраста отношение к балансу между работой и отдыхом тоже отличается. Например, среди зумеров 18-24 лет общаются по задачам с коллегами во время отпуска 51% респондентов, а среди специалистов старшего возраста 45-54 лет этот показатель значительно выше — 63%.

Интересно, что 67% респондентов и сами беспокоят коллег, находящихся в отпуске. На постоянной основе из-за необходимости так делают всего 3% опрошенных. Каждый пятый (20%) россиянин иногда пишет людям в отпуске, а 45% делают это очень редко. Никогда не беспокоят своих коллег на отдыхе треть участников исследования (33%).