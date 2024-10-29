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43% самарцев винят руководство в абьюзе

29 октября 2024 12:39
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43% самарцев винят руководство в абьюзе

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане с опытом работы из Самары.

43% самарцев рассказали, что сталкивались с абьюзом со стороны начальства. Чаще всего проявлениями абьюза называли различные нарушения трудового законодательства, в частности, сверхурочную работу, труд в выходные и праздники, непрофильные обязанности (3 из 10 переживших абьюз): «Нехватка рабочего персонала, тяжело физически выполнять работу за двоих»; «Приходилось задерживаться до 1—2 часов ночи, иногда и до 3 часов, т.к. объем работы был просто огромен». 15% приходилось выслушивать оскорбления, 13% сталкивались с публичной критикой, еще 12% — с психологическим давлением. 9% приходилось выслушивать грубости, 7% терпеть самодурство или высокомерие.

Сослуживцев в абьюзивном поведении винят 32% экономически активных горожан. Судя по комментариям, им приходилось сталкиваться в трудовых коллективах с психологическим давлением (16%), сплетнями (13%), публичной критикой (7%) и необоснованными придирками (6%).

Женщины чаще мужчин делились историями о неподобающем отношении к ним руководства и коллег. Об абьюзе со стороны начальства чаще рассказывали респонденты 35—44 лет, со стороны коллег — опрошенные моложе 34 лет.

Время проведения: 18—25 октября 2024 года

Теги: Опрос

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