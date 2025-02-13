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41% самарцев относятся к татуировкам отрицательно

13 февраля 2025 10:04
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41% самарцев относятся к татуировкам отрицательно

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные горожане.

Наличие татуировок у кандидата формально не может служить законным основанием для отказа в приеме на работу. Однако в некоторых профессиональных сферах, таких как банковское дело, клиентский сервис или отделы продаж, существует негласное правило, согласно которому татуировки на открытых участках тела недопустимы. 5 из 100 рекрутеров признались, что в их практике были случаи, когда татуировки становились реальной причиной отказа в трудоустройстве.


Отношение к татуировкам в обществе остается неоднозначным. Согласно опросам, 25% экономически активного населения Самары относятся к ним положительно, а 41% — отрицательно. При этом каждый третий респондент затруднился дать однозначную оценку.

Только 13% опрошенных выразили желание сделать татуировку. Среди тех, кто уже имеет тату, этот показатель значительно выше — 51%.

Женщины относятся к татуировкам более благосклонно, чем мужчины. Чем старше респонденты, тем меньше симпатии они испытывают к татуировкам и реже рассматривают возможность сделать их.

Время проведения: 3—12 февраля 2025 года.

Фото: pxhere.com

Теги: Опрос

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