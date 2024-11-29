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41% опрошенных россиян хочет закрыть долги перед Новым годом

29 ноября 2024 09:19
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41% опрошенных россиян хочет закрыть долги перед Новым годом

У порядка половины граждан России есть задолженности, которые они рассчитывают погасить перед новогодними праздниками. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос маркетплейса «Выбери.ру».

 В исследовании участвовали три тысячи жителей городов в возрасте от 18 до 60 лет. 

«Опрос показал, что долги перед финансовыми организациями, которые планируется закрыть до начала праздников, есть у 41% респондентов. Из них у четверти (25%) задолженности по кредитным картам, почти у стольких же (23%) незакрытые потребительские кредиты», — пишет РБК со ссылкой на данные исследования.

Также в указанной группе лиц 19% имеют задолженности по персональным займам, тогда как 17% отметили наличие долга по автокредитам. Для 12% участников группы характерна непогашенная ипотека, а 4% заявили о задолженностях перед родственниками и друзьями.

Для закрытия долгов перед Новым годом, как сообщает исследование, 31% опрошенных планируют найти дополнительный источник заработка в декабре. Еще 12% намерены существенно сократить свои расходы в последнем месяце года, чтобы выплатить накопленные долги. Из опрошенных 13% надеются получить ежегодную премию или так называемую «тринадцатую зарплату», тогда как 14% планируют использовать кешбэк или доходы от вкладов и инвестиций для погашения своих долгов. Более того, около 15% респондентов рассчитывают использовать несколько методов одновременно для наращивания дохода.

Большинство опрошенных в возрасте от 25 до 40 лет сообщили о планах поиска подработки — 41% представителей данной возрастной категории выразили такие намерения. Россияне в возрасте от 35 до 45 лет чаще других ожидают получение «13-й зарплаты», 42% людей этой группы рассчитывают на допвыплаты. В то же время среди граждан старше 50 лет наименьшая активность в предпринимательских действиях — 64% демографической группы не предпринимают никаких шагов в этом направлении.

Теги: Опрос

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