1 июня временно изменится схема движения транспорта в историческом центре Самары

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1 июня Самара присоединится к Международному дню защиты детей. В историческом центре города пройдет тематическое культурно-массовое мероприятие. В целях обеспечения безопасности дорожного движения с 09:00 до 18:00 1 июня ограничат движение транспорта по следующим участкам улично-дорожной сети:

- по улице Красноармейской, в границах улиц Максима Горького

и Куйбышева;

- по улице Куйбышева, в границах улиц Красноармейской и Вилоновской.



Ограничительная мера не распространяется на спецтранспорт полиции, скорой медицинской помощи и пожарной охраны, машины с пропусками, утвержденными отделом Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Самара, а также транспортные средства граждан, проживающих в зоне временного ограничения движения.



Кроме того, на вышеуказанных участках улиц с 06:00 до 23:59 1 июня будут запрещены остановка и/или стоянка транспорта. Автобусы №№ 11, 61, 88, 261 с 09:00 до 18:00 будут следовать по скорректированным трассам.

Обращаем внимание жителей Самары и гостей города на необходимость заранее планировать свои поездки.