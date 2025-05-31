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1 июня временно изменится схема движения транспорта в историческом центре Самары

31 мая 2025 14:11
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1 июня временно изменится схема движения транспорта в историческом центре Самары

1 июня Самара присоединится к Международному дню защиты детей. В историческом центре города пройдет тематическое культурно-массовое мероприятие. В целях обеспечения безопасности дорожного движения с 09:00 до 18:00 1 июня ограничат движение транспорта по следующим участкам улично-дорожной сети:
- по улице Красноармейской, в границах улиц Максима Горького
 и Куйбышева;
- по улице Куйбышева, в границах улиц Красноармейской и Вилоновской.

Ограничительная мера не распространяется на спецтранспорт полиции, скорой медицинской помощи и пожарной охраны, машины с пропусками, утвержденными отделом Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Самара, а также транспортные средства граждан, проживающих в зоне временного ограничения движения. 

Кроме того, на вышеуказанных участках улиц с 06:00 до 23:59 1 июня будут запрещены остановка и/или стоянка транспорта. Автобусы №№ 11, 61, 88, 261 с 09:00 до 18:00 будут следовать по скорректированным трассам. 
 Обращаем внимание жителей Самары и гостей города на необходимость заранее планировать свои поездки.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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