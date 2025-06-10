В Самаре 27% родителей учеников 5—6 классов знают, что их дети выполняют «домашку» с ИИ

Я нашел ошибку
Главные новости:
У думы Самары хотят забрать полномочия по избранию мэра
У думы Самары хотят забрать полномочия по избранию мэра
Самарская область вошла в число лидеров по количеству заявок в рамках профориентационного курса «Россия – мои горизонты»
Самарская область вошла в число лидеров по количеству заявок в рамках профориентационного курса «Россия – мои горизонты»
Росгвардейцы Волжского района задержали правонарушителя, который прятался от них в коробке
Росгвардейцы Волжского района задержали правонарушителя, который прятался от них в коробке
Семейный фестиваль сбережений и инвестиций набирает обороты: состоится региональный этап
Семейный фестиваль сбережений и инвестиций набирает обороты: состоится региональный этап
В Самаре изменили работу светофора на пересечении пр. Ленина и ул. Первомайской
В Самаре изменили работу светофора на пересечении пр. Ленина и ул. Первомайской
Самарцев приглашают на последний органный концерт этого сезона!
Самарцев приглашают на последний органный концерт этого сезона!
В Красноярском районе пенсионер погиб на даче в колодце
В Красноярском районе пенсионер погиб на даче в колодце
Самарцы массово жаловались на черный дым утром 10 июня
Самарцы массово жаловались на черный дым утром 10 июня
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.15
-0.02
EUR 90.37
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на последний органный концерт этого сезона!
Сотрудники ГАИ СО провели мероприятие «Велопробег»
В Самаре сотрудники полиции и общественники приняли участие в фестивале журналистики «Пресса-2025»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре 27% родителей учеников 5—6 классов знают, что их дети выполняют «домашку» с ИИ

10 июня 2025 10:33
135
В Самаре 27% родителей учеников 5—6 классов знают, что их дети выполняют «домашку» с ИИ

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob  приняли участие родители школьников и учителя из Самары.

Искусственный интеллект все глубже проникает во все сферы нашей жизни, в том числе и в среднее образование. По словам родителей, его активно используют школьники — для выполнения домашних заданий. Матери и отцы не всегда могут проконтролировать выполнение «домашки», но, тем не менее, уже 27% родителей учеников 5—6 классов точно знают, что их чадо обращается за решениями к ИИ. Среди родителей обучающихся 7—9 классов каждый третий знает, что ребенок выполняет домашнюю работу с помощью нейросетей, а среди родителей старшеклассников — 45%.

А что думают о применении нейронных сетей учителя, работающие в среднем и старшем звеньях? 16% педагогов сообщили, что постоянно сталкиваются с заданиями, выполненными с помощью ИИ, и пытаются бороться с этим. По их словам, выявить такие работы несложно, например, задавая ученику уточняющие вопросы или предлагая решить аналогичные задания у доски. При решении математических задач искусственный интеллект нередко выдает алгоритмы, которые не изучали в школе. Некоторые учителя признают, что «борьба в основном заключается в санкциях к тем, кто просто списал с нейросетки и не проработал тему сам». Уже есть преподаватели, которые учат детей, как правильно использовать возможности ИИ: например, для поиска источников информации или создания плана работы. 27% учителей пока не знают, как предотвратить бездумное использование учащимися генеративных моделей при выполнении домашних работ, а 33% заявили, что еще не сталкивались с такими ситуациями.
 

Время проведения: 5—30 мая 2025 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
63% самарских школьников считают, что родители обязаны обеспечить детям высшее образование
10 июня 2025, 10:57
63% самарских школьников считают, что родители обязаны обеспечить детям высшее образование
При этом 30% респондентов считают, что нужно стремиться поступать на бюджетные места и только туда, где по силам учиться бесплатно. Образование
122
Самарские студенты рассказали, кем планируют подрабатывать летом
10 июня 2025, 10:11
Самарские студенты рассказали, кем планируют подрабатывать летом
По мнению 26% студентов, в этом году на рынке труда много предложений летних подработок с хорошим заработком. Общество
149
Каждый третий самарец страдает синдромом самозванца
10 июня 2025, 09:59
Каждый третий самарец страдает синдромом самозванца
Женщины чаще испытывают ощущение, что они недостаточно компетентны для своей должности. Общество
127
В центре внимания
Самарская область вошла в список победителей Всероссийского конкурса «Торговля России-2025»
10 июня 2025  12:26
Самарская область вошла в список победителей Всероссийского конкурса «Торговля России-2025»
113
Губернатор Вячеслав Федорищев: отделение диализа в больнице им. Пирогова стало самым передовым в регионе
10 июня 2025  10:24
Губернатор Вячеслав Федорищев: отделение диализа в больнице им. Пирогова стало самым передовым в регионе
121
В завершение совещания рассмотрели обращения граждан, поступившие в адрес губернатора.
9 июня 2025  22:11
День России, «Народный бюджет Самарской области» и экология: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
352
В Самарской области более 118 тысяч ребят примут участие в летней оздоровительной кампании
9 июня 2025  13:51
В Самарской области более 118 тысяч ребят примут участие в летней оздоровительной кампании
347
В Самаре в праздничные дни изменят движение электричек
9 июня 2025  13:47
В Самаре в праздничные дни изменят движение электричек
326
Весь список